Mit „Truth be Told“ startet in Kürze eine weitere Apple Original-Seite in die zweite Staffel. Nachdem wir bereits den offiziellen Teaser zu Gesicht bekommen haben, gibt es nun den offiziellen Trailer. Darüberhinaus zeigt sich in einer weiteren Analyse, wie beliebt „Ted Lasso“ ist.

Apple veröffentlicht Trailer zu „Truth be Told – Staffel 2“

In der zweiten Staffel taucht die investigative Reporterin Poppy Parnell (Spencer) in einen neuen Fall ein, der ihre Jugendfreundin, Medienmogul Micah Keith (Hudson), in einen neuen Fall verwickelt. Im Laufe der Ermittlungen wird ihre lebenslange Freundschaft auf die ultimative Probe gestellt.

In der neuen Staffel des Dramas mit der Oscar-Preisträgerin Octavia Spencer spielt auch die Oscar-nominierte Kate Hudson in ihrer ersten Hauptrolle in einer Fernsehserie mit.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Staffel 2 startet am 20. August mit der ersten Folge. Anschließend wird immer freitags eine neue Episode ins Rennen geschickt. Denk dran, die Wahrheit hat immer zwei Seiten.

„Ted Lasso“ äußerst beliebt

Eine aktuelle Analyse zeigt, dass Ted Lasso sehr erfolgreich in die zweite Staffel gestartet ist. Laut aktuellen Zahlen von Reelgood, die iMore zur Verfügung gestellt wurden, war Ted Lasso am Wochenende des 23. Juli, als die zweite Staffel debütierte, und am darauffolgenden Wochenende, als die zweite Episode veröffentlicht wurde, die meistgesehene Show unter ihren 2 Millionen Nutzern. Kurzum: Ted Lasso war in den USA die meistgesehene Show über alle Streaming-Plattformen hinweg.

Gleichzeitig gaben die Marktforscher zu Protokoll, dass die zweite Staffel deutlich erfolgreicher gestartet ist als die erste Staffel. Dies stellt allerdings keine große Überraschung dar. Zum einen hat Ted Lasso bereits eine große Fanbasis und zum anderen hat Apple im Vorfeld ordentlich die Werbetrommel gerührt.

Von der „Lasso-Manie“ profitieren übrigens auch andere Apple Originals, unter anderem „Lisey´s Story“ und „Schmigadoon!“