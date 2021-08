Im Rahmen der Worldwide Developers Conference 2021 hatte Apple bereits einen ersten Ausblick auf die sogenannten App Store Events gegeben. Nun zeigen sich die zugehörigen Veranstaltungsseiten unter iOS 15 und iPadOS 15 im App Store.

Eine der Neuerungen von iOS 15 und iPadOS 15 wird eine neue Veranstaltungsseite im App Store sein. Nun hat Apple erstmals damit begonnen, die In-App-Events innerhalb des App Stores zu bewerben. Die Neuerung wird zwar erst im Herbst mit der finalen Freigabe von iOS 15 und iPadOS 15 eingeführt, bei registrierten Entwicklern, die mit der entsprechenden Beta-Version unterwegs sind, zeigen sich die neuen Veranstaltungsseiten bereits.

Apple beschreibt die In-App-Events wie folgt

Entdecken Sie aktuelle Ereignisse in Apps und Spielen – wie einen Spielewettbewerb, eine neue Filmpremiere oder ein Livestream-Erlebnis – direkt im App Store. Ereignisse sind in redaktioneller Kuratierung und personalisierten Empfehlungen auf den Registerkarten Heute, Spiele und Apps, in den Suchergebnissen und auf der App-Produktseite auffindbar.