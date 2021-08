Im Jahr 2009 verwendete Apple in seiner Werbung den Slogan „There’s an app for that“, um auf die Vielzahl von Apps hinzuweisen, die für iOS-Geräte über den App Store erhältlich sind. Heute macht uns eine praktische App darauf aufmerksam, dass Apple nicht übertrieben hat. Neben der Erkennung von Textilpflegesymbolen in Kleidungsstücken liefert uns „Laundry Lens“ auch die passenden Detail-Informationen, sodass wir in Zukunft keine Ausrede mehr haben, wenn der Hosenbund zu knapp geworden ist.

Wäschesymbol-Scanner mit VoiceOver-Support

Aus der Kategorie „Apps, von denen du nicht wusstest, dass du sie brauchst, bis du nach ihnen gesucht hast“ liefert uns heute Twitter-Nutzer Ryan McLeod einen Kandidaten. So entdeckte der Entwickler im iOS App Store einen Alltagshelfer, der international genormte Textilpflegesymbole entschlüsselt.

Apps you didn’t know you needed until you searched for them… 👕 https://t.co/mZXY5NYtqt pic.twitter.com/wX708UkRpC — Ryan McLeod (@warpling) July 18, 2021

Der Scan der Symbole ist denkbar einfach. Habt ihr die App gestartet, müsst ihr nur den Kamera-Sucher auf das Etikett eurer Wahl richten. Anschließend genügt ein Druck auf „Anleitung anzeigen“, um die Erklärung zu den erkannten Symbolen zu erhalten. Durch Hochwischen können die Wäschesymbole auch manuell nachgeschlagen und viele andere Symbole entdeckt werden. „Laundry Lens“ enthält eine vollständige Liste der Symbole, vom Waschen bis zum Bügeln und sogar professionelle Reinigung.

Ob die App jetzt hilfreich ist oder nicht, muss natürlich jeder für sich selber bewerten. Doch gerade junge Leute mit ersten eigenem Haushalt könnten das eine oder andere Kleidungsstück so „entschlüsseln“. Da gefundene Symbole bei aktiviertem VoiceOver auch über die Sprachausgabe gemeldet werden, eignet sich die App auch gut für Menschen mit einer Sehbehinderung.

„Laundry Lens“ wird bereits seit Sommer 2020 kostenlos im App Store angeboten. Seit Anfang 2021 gibt es die praktische App auch in einer lokalisierten Version.