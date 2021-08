Die Deutsche Telekom hat heute bekannt gegeben, dass MagentaSport ab der kommenden Saison 2021/2022 alle 132 Spiele der Frauen-Bundesliga live zeigt.

Telekom: MagentaSport zeigt alle Spiele der Frauen-Bundesliga live

Mit der neuen Ankündigung wird das mit der 3. Liga, der PENNY-DEL und der easyCredit Basketball Bundesliga größte Live-Angebot für Mannschaftssport in Deutschland weiter aufgewertet. Auch die Highlights aller Spiele werden auf den MagentaSport-Plattformen angeboten. Die Liga startet am 27. August um 19.15 Uhr mit der Begegnung TSG 1899 Hoffenheim gegen SC Freiburg. Ab 19:05 Uhr beginnt die Vorberichterstattung. Alex Kunz kommentiert die Begegnung. Amtierender Deutscher Meister ist das Frauen-Team des FC Bayern München, welches noch vor der Saison zwei Testspiele in den USA austragen wird. Diese Spiele sind bei MagentaSport live und kostenlos zu sehen.

MagentaSport ist anbieterunabhängig nutzbar. Alle Inhalte stehen über das TV-Angebot MagentaTV sowie auf Magentasport.de im Web oder über Apps für Tablet, Smartphone, TV Streaming und Smart TVs zur Verfügung.

Auch die Vorbereitung auf den Start der neuen Saison wird von MagentaSport – zumindest ein Stück weit – begleitet. Beim Women’s Cup in Louisville, Kentucky (USA), treffen sich die Teams des deutschen Meisters FC Bayern München und des französischen Meisters Paris St. Germain kurz vor dem Ligastart noch einmal zum Härtetest. Weitere Teilnehmer sind Gastgeber Racing Louisville FC und die Chicago Red Stars. Die FC Bayern Frauen bestreiten ihr erstes Spiel am Mittwoch, 18.08.2021 um 23:00 Uhr (MESZ) gegen Paris St. Germain. Je nach Ausgang steht die Mannschaft von Jens Scheuer im zweiten Spiel am Samstag, 21. August um 21:00 Uhr (MESZ) im Spiel um Platz drei oder um 00:00 Uhr (MESZ) im Finale auf dem Platz. Beide Begegnungen sind exklusiv und kostenfrei auf allen MagentaSport Plattformen und bei MagentaTV zu sehen.