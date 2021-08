Nachdem die Beta-Phase abgeschlossen ist, startet Twitter nun die Funktion „Mit Apple Anmelden“ auf dem iPhone und iPad. Dies bietet Apple Nutzern die Möglichkeit, sich komfortabel auf dem Kurznachrichtendienst anzumelden.

Mit „Mit Apple anmelden“ hat Apple vor einiger Zeit eine Funktion eingeführt, mit der sich Anwender schnell, einfach und vertraulich mit ihrer Apple ID bei Drittanbieter-Apps und Webseiten anzumelden können. Ihr habt die Möglichkeit, eine zufällige Mail-Adresse für die Anmeldung zu verwenden, die Nachrichten an eure private Mail-Adresse weiterleitet.

Drittanbieter müssen diese Apple-Funktion allerdings implementieren, um sie Nutzern anbieten zu können. Genau dies hat Twitter nun getan. Wenn ihr euch bei Twitter anmelden möchtet, stehen euch fortan drei Optionen zur Verfügung. Ihr könnt mit euren Google-Informationen fortfahren, ihr könnt „Mit Apple anmelden“ verwenden oder euch manuell einen neuen Account erstellen.

Sign on with ease and start scrolling your timeline.

Now, when you log in or sign up to join the conversation on Twitter, you have the option to use:

▪️ Your Google Account on the app and on web

▪️ Or your Apple ID on iOS, and soon on web pic.twitter.com/Nf56H1ghmY

— Twitter Support (@TwitterSupport) August 2, 2021