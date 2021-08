Apple hat bekannt gegeben, dass die Verfilmung des mit dem Tony und Olivier Award ausgezeichneten Erfolgsmusicals „Come From Away“ am Freitag, den 10. September, weltweit auf Apple TV+ Premiere feiern wird.

„Come From Away“ startet im September

Im Mai dieses Jahres wurde bekannt, dass sich Apple die Filmfassung des Broadway-Musicals „Come From Away“ sichern konnte.

„Come From Away“ erzählt die Geschichte von 7.000 Menschen, die in der kleinen Stadt Gander, Neufundland, gestrandet sind, nachdem alle Flüge in die USA am 11. September 2001 eingestellt wurden. Während die Menschen von Neufundland die „Fremden“ in ihrer Gemeinde gnädig willkommen heißen, verarbeiten die Passagiere und die Einheimischen gleichermaßen, was passiert ist, während sie Liebe, Gelächter und neue Hoffnung in den unwahrscheinlichen und dauerhaften Bindungen finden, die sie schmieden.

Die Live-Performance von „Come From Away“ wurde im vergangenen Mai im Gerald Schoenfeld Theatre in New York City, wo die Broadway-Produktion aufgeführt wird, für ein Publikum gedreht. Das Originalbuch, die Musik und der Text wurden von den Tony- und Grammy-Nominierten sowie den Olivier-Preisträgern Irene Sankoff und David Hein geschrieben, die neben Jon Kamen, Dave Sirulnick und Meredith Bennett von RadicalMedia auch als Executive Producer fungieren werden.

Zu den Darstellern der live gefilmten Produktion gehören Petrina Bromley, Jenn Colella, De’Lon Grant, Joel Hatch, Tony LePage und viele mehr.