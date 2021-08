Apple feiert den Erfolg der Apple TV+ Comedy-Serie „Ted Lasso“ mit drei thematischen Veranstaltungen, die am Mittwoch im Banc of California Stadium in Los Angeles beginnen.

Biskuits und Handtücher für Fans

Die zweite Staffel von „Ted Lasso“ dürfte die bislang erfolgreichste Produktion auf Apple TV+ sein. Dementsprechend rührte Apple bereits vor dem Start fleißig die Werbetrommel, unter anderem mit Memoji-Aufklebern von Teds Gesicht sowie mit neuen „Today at Apple Sessions“, bei denen ikonische Zitate aus der Serie in iPad-Kunstwerke verwandelt werden. Apple veranstaltete auch eine Premiere mit blauem Teppich, die von Apple-Führungskräften, einschließlich Tim Cook, besucht wurde. Bald geht es weiter, mit einem Event im Banc of California Stadium in Los Angeles.

Die erste Fan-Veranstaltung findet am 4. August statt: Hier haben Fans die Möglichkeit, spezielle Merchandise-Artikel zu erwerben, eine Fahrt mit dem doppelstöckigen „Believe Bus“ zu machen und an thematischen Fotomontagen vor dem Spiel zwischen LAFC und Sporting KC teilzunehmen. Als besonderen Bonus wird es vor Ort „Ted Lasso“-Biskuits und kostenlose „Believe“-Handtücher für die ersten 10.000 Besucher geben. Am 7. und 8. August geht es dann an weiteren Standorten in Los Angeles in die Verlängerung.

Arrive early tomorrow. ⏰ 📍 Starting at 4 PM on Christmas Tree Lane. Enjoy @TedLasso biscuits, live DJ music, soccer darts, games, and prizes. 🏟️ The first 10,000 fans at @BancStadium will receive a Ted Lasso “Believe” rally towel. pic.twitter.com/qs7J1BKneT — LAFC (@LAFC) August 4, 2021

In Apples erfolgreicher Comedy-Serie spielt Jason Sudeikis Ted Lasso, einen College-Football-Trainer aus Kansas, der engagiert wurde, um eine professionelle Fußballmannschaft in England zu trainieren, obwohl er keinerlei Erfahrung in der Sportart vorzuweisen hat. Im Verlauf der Serie versucht er, die Spieler und Fans des Vereins auf seine ganz eigene Art von sich zu überzeugen.

Mit seiner sympathischen Fröhlichkeit ist Ted Lasso der durchschlagende Erfolg, den Apple TV+ gebraucht, aber womöglich nicht erwartet hat. Ted Lasso kommt sowohl beim Publikum vor den heimischen TVs, als auch beim Fachpublikum an. Unter anderem gewann die Serie einen Golden Globe Award. Zuletzt wurde sie für 20 Emmy Awards nominiert.