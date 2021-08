Bereits im vergangenen Jahr hatte Vodafone den GigaCable Max aufgelegt und einen GigaBit-Anschluss für dauerhaft 39,99 Euro angeboten. In Kürze feiert dieser sein Comeback und kann ab dem 10. August gebucht werden.

Vodafone GigaCable Max ab 10. August erhältlich

Die Nachfrage nach schnellen Internet-Anschlüssen ist seit Home-Office, Home-Schooling und der stetig steigenden Nutzung von Streaming-Diensten größer denn je. Um den Aufstieg in die Highspeed-Liga noch attraktiver zu machen, setzt Vodafone jetzt den Festnetz-Tarif GigaCable Max für wenige Monate neu auf. Mit dauerhaft 39,99 Euro pro Monat ist er der günstigste Gigabit-Tarif Deutschlands und soll unentschlossene DSL-Kunden ins Kabel-Glasfaser-Netz von Vodafone locken.

Was ist im GigaCable Max enthalten? Der GigaCable Max bietet eine Internet-Flatrate mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde im Download und 50 Megabit pro Sekunde im Upload. Ebenfalls enthalten ist eine Telefonie-Flatrate in alle deutschen Festnetze. Neukunden können den Tarif vom 10. August bis 01. November über alle Vertriebskanäle buchen – vorausgesetzt, einer der über 22 Millionen mit Docsis 3.1 aufgerüsteten Kabel-Glasfaser-Anschlüsse ist am Wohnort verfügbar (Verfügbarkeitscheck).

Aber auch Bestandskunden können in den GigaCable Max wechseln. Hierfür gibt es allerdings eins, zwei Voraussetzungen. Ihr könnt jederzeit aus einem günstigeren oder zum Ende der Mindestvertragslaufzeit aus einem teureren Festnetz-Tarif wechseln.

Vodafone bietet Wechselservice an

Vodafone sorgt dafür, dass der Umstieg von DSL auf die Gigabit-fähige Kabel-Glasfaser-Technik reibungslos funktioniert. Dafür kündigt Vodafone den DSL-Anschluss beim alten Anbieter erst, wenn der neue Anschluss funktioniert. Je nach Restlaufzeit kann der Kunde dann beide Anschlüsse bis zur DSL-Abschaltung parallel nutzen. Dabei fallen keine doppelten Basispreise an. Denn Vodafone verzichtet für maximal 12 Monate auf die Grundgebühr des Kabel-Glasfaser-Anschlusses.