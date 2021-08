Am liebsten würden wir darüber berichten, dass die Apple Card in Deutschland startet. Auch wenn Apple an einer internationalen Einführung seiner Kreditkarte arbeitet, ist diese nach wie vor nur in den USA verfügbar. Und genau dort erhalten Anwender nun exklusive Deals in der Wallet App.

Apple hat damit begonnen, exklusive Deals für Apple Card Besitzer innerhalb der Wallet App zu bewerben. Zuerst aufgefallen, ist dies Mark Gurman von Bloomberg. Dieser erhielt das Angebot über eine vorübergehende kostenlose Nutzung von Apple News+ sowie unbegrenzten Kaffee, bei einer Bestellung bei Panera (die Aktion wird von Panera Bread gesponsert).

Der Deal tauchte übrigens innerhalb der iOS 15 Beta auf. Gut möglich, dass Apple im Rahmen der Beta-Phase entsprechende Angebote testet und diese dann ab Herbst in der finalen Version freischaltet. Der Deal-Link funktionierte übrigens noch nicht, so dass die genauen Aktionsbedingungen unbekannt sind.

Looks like Apple is planning some sort of “Offers” feature for the Apple Card. I just saw a free News+ offer (sponsored by Panera Bread) in my Wallet app on iOS 15 on two devices. Link to sign up is broken and the message is now gone: https://t.co/zb8EVfTYBY

— Mark Gurman (@markgurman) August 5, 2021