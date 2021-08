Berichten zufolge wird Apple neue Funktionen zur Identifizierung von illegalem Bildmaterial in Fotobibliotheken ankündigen. Das neue System soll im Kampf gegen Kindesmissbrauch und Kinderpornografie eingesetzt werden.

Der Sicherheitsexperte Matthew Green behauptet, dass Apple in Kürze Foto-Identifikationstools ankündigen wird, mit denen Bilder, die Kindesmissbrauch zeigen, in iOS-Fotobibliotheken erkannt werden können. Green erklärte in einem Tweet, dass er von mehreren Personen die unabhängige Bestätigung erhalten hat, dass Apple morgen ein client-seitiges Tool für CSAM-Scans veröffentlichen wird. Bislang gibt es keine offizielle Ankündigung, dass Apple an einem solchen Verfahren tatsächlich arbeitet.

I’ve had independent confirmation from multiple people that Apple is releasing a client-side tool for CSAM scanning tomorrow. This is a really bad idea.

Wie Green erklärt, könnte Apples System in Zukunft auf dem Client – dem Gerät des Nutzers – ablaufen. Das bedeutet jedoch nicht, das Apple eine direkte Einsicht in die Fotos hat. Stattdessen erklärt der Sicherheitsexperte, dass Apple Fingerprints/Hashes von illegalen Fotos nutzt, um diese dann auf dem iOS-Gerät mit den gespeicherten Fotos der Camera Roll zu vergleichen. Sollte das System eine Übereinstimmung feststellen, würde eine weitere Beurteilung durch einen Menschen erfolgen.

Bevor es an die lokal gespeicherten Bilder geht, soll der Algorithmus laut den Informationen auf solche Bilder angewendet werden, die ohne Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in der Cloud gespeichert sind. Green erklärt:

The way Apple is doing this launch, they’re going to start with non-E2E photos that people have already shared with the cloud. So it doesn’t “hurt” anyone’s privacy.

But you have to ask why anyone would develop a system like this if scanning E2E photos wasn’t the goal.

— Matthew Green (@matthew_d_green) August 5, 2021