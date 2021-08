Während Apple sich darauf vorbereitet, sein kommendes Betriebssystem iOS 15 im Herbst für Millionen von iPhone-Nutzern einzuführen, hat die neueste Beta-Version des Updates anscheinend die Aufnahme und Verarbeitung von Fotos unter bestimmten Lichtverhältnissen verbessert.

Weniger Blendenflecke in Fotos

Die Kamera-Hardware in iPhones spielt eine wichtige Rolle für die Qualität der Fotos, die Nutzer mit ihren Geräten aufnehmen können. Ein weiterer Faktor, der die Bildqualität beeinflusst, ist die geräteinterne Verarbeitung durch den Bildsignalprozessor (ISP) des iPhones.

In der neuesten Beta-Version von iOS 15 hat Apple anscheinend die Foto-Verarbeitung verbessert. Das vermuten einige Beta-Tester, die bemerkt haben, dass in der neuen iOS 15 Beta 4 die Kamera-App unerwünschte Blendenflecke (Lens Flare) in Fotos entfernt, zumindest innerhalb gewisser Grenzen. Die Neuerung macht sich bei Fotos im Gegenlicht, beispielsweise bei tiefstehender Sonne, bemerkbar. Interessanterweise sind die Blendenflecke zunächst in der Live-Foto-Ansicht sichtbar, erst bei der späteren Einsicht zeigt sich, dass Apples Algorithmen das Foto angepasst haben. Die Neuerung wurde bereits von den Entwicklern der Kamera-App Halide bestätigt:

Big news: the latest iOS 15 beta automatically removes the famous ‚green orb‘ lens flares we are so used to on iPhones. Thoughts? https://t.co/l6OQ3vRVRR pic.twitter.com/4wtorXaZxt — Halide (@halidecamera) August 4, 2021

Die angepasste Verarbeitung wurde von Apple weder beworben noch kommentiert, so dass nicht eindeutig geklärt ist, was hier genau vor sich geht. Die Vermutung liegt nahe, dass mit der neuesten Beta-Version das iPhone unterschiedliche Innen- und Außenszenen erkennt, und diese Informationen nutzt, um die unerwünschte Linsenreflexionen zu kompensieren bzw. zu entfernen.

iOS 15 befindet sich noch im Beta-Test für Entwickler sowie öffentliche Beta-Tester und wird im Herbst für alle iPhone-Nutzer zur Verfügung stehen. Apple testet derzeit auch iPadOS 15, macOS Monterey, watchOS 8 und tvOS 15.