Der Start in einen neuen Monat bringt oftmals auch neue Aktionen bei den Mobilfunkanbieter mit sich. o2 ist August mit von der Partie und hat eine neue iPhone 12 Aktion aufgelegt. Ihr erhaltet das iPhone 12 in Kombination mit dem o2 Free M Boost aufgelegt. Egal, ob ihr euch für das 64GB Modell oder die 128GB Variante entscheidet, die Zuzahlung für das Endgerät beträgt nur 1 Euro. Der Unterscheid liegt lediglich in den minimal erhöhten monatlichen Grundpreis. Der Anschlusspreis entfällt.

o2 Deal: iPhone 12 mit o2 Free M Boost

Ab sofort und zeitlich begrenzt könnt ihr von der neuen o2 Aktion profitieren. Der Mobilfunkanbieter kombiniert das iPhone 12 (64GB oder 128GB) mit dem Tarif o2 Free M Boost für nur einmalig 1 Euro an. Der sonst übliche Anschlusspreis entfällt.

Über das iPhone 12 müssen wir vermutlich nicht zu viele Worte verlieren. Das Gerät verfügt über ein 6,1 Zoll Display, A14-Chip, 5G, Dual-Kamera, Face ID und vieles mehr. Der Tarif o2 Free M Boost bietet euch 40GB Datenvolumen (im ersten Monat gibt es unbegrenzte Daten), eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat und EU-Roaming. Zudem könnt ihr die kostenlose o2 Connect-Option buchen, mit der ihr bis zu 10 SIM-Karten für euer Tablet, Auto oder was auch immer erhalten könnt.

Entscheidet ihr euch für das iPhone 12 mit 64GB Speicher, so werden monatlich bei der Kombination mit dem o2 Free M Boost nur 42,24 Euro fällig. Wählt ihr das iPhone 12 mit 128GB, so zahlt ihr monatlich gerade einmal 44,24 Euro. Falls ihr uns fragt… Legt die 2 Euro oben drauf und entscheidet euch für das 128GB Modell.