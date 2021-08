Apple TV+ wird einen weiteren großen Film in sein Portfolio von Original Filmprojekten aufnehmen. Unter der Regie von Matthew Vaughn (The King’s Man) folgt „Argylle“ dem „besten Spion der Welt“ rund um den Globus. Wie Deadline berichtet, wird sich Apple das Paket voraussichtlich für rund 200 Millionen Dollar sichern.

„Argylle“ auf Apple TV+

Laut Deadline ist Vaughns kommender Film „Argylle“ so gut wie von Apple für Apple TV+ gesichert. In dem Bericht heißt es, Apple stehe „kurz vor dem Abschluss“ des Deals.

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch der Autorin Ellie Conway, welches Anfang 2022 erscheinen soll. Die Geschichte „folgt dem besten Spion der Welt, der in ein weltumspannendes Abenteuer verwickelt wird“. Details zur Handlung sind bisher noch nicht bekannt, die Besetzung allein ist jedoch schon Grund genug für das Preisschild in Höhe von 200 Millionen Dollar für den Deal.

In dem neuen Apple TV+ Spionagethriller werden Henry Cavill (Man of Steel, The Witcher), John Cena (Bumblebee), Sam Rockwell (Moon), Bryan Cranston (Breaking Bad), Bryce Dallas Howard (Jurassic World), Catherine O’Hara (Schitt’s Creek) und Samuel L. Jackson (Pulp Fiction, Snakes on a Plane) mitspielen.

Vaughn ist für seine stilisierten Actionfilme bekannt, insbesondere für die Kingsman-Reihe. Ob „Argylle“ auch in die Kinos kommt, ist noch unbestätigt, fest steht jedoch, dass Apple und Vaughn ein Franchise aus dem Film aufbauen wollen, sofern der Erfolg es rechtfertigt. Vaughn selbst hat sich bereits zu dem Deal geäußert: