Kurz vor dem Wochenende gibt es in gewohnter Manier ein kurzes Apple Arcade Update von uns. So möchten wir euch auf drei Spieletitel aufmerksam machen, die ab sofort verfügbar sind. Zwei weitere Spiele haben ein Update erhalten und wiederum zwei weitere Spiele wurden angekündigt.

„Super Leap Day“, „Monster Hunter Series“ und „Super Stickmann Golf 3“ sind da

Apple Arcade Abonnenten haben ab sofort auf drei neue Spiele Zugriff. Die Rede ist von „Super Leap Day“, „Monster Hunter Series“ und „Super Stickmann Golf 3“.

Bei Super Leap Day von Nitrome, muss man sich den nervenaufreibenden Herausforderungen des neuen Königs stellen und seine Fähigkeiten unter Beweis stellen. Dabei taucht man jeden Tag in eine neue Welt ein und muss geschickt den Fallen und Monstern ausweichen, um zu überleben.

Monster Hunter Stories, bereits bekannt aus dem App Store, ist ein preisgekröntes Rollenspiel, bei man in eine Welt voller verschiedener Monster eintaucht und sich mit ihnen anfreunden und die Welt erkunden kann. In dem abgelegenen Dorf lebt man zusammen mit den Monstern, um abgelegene Monsterhöhlen zu erforschen.

Super Stickman Golf 3, ebenfalls bekannt aus dem App Store, ist ein 2D Golf-Spiel, vollgepackt mit fantastischen Kursen und Golfplätzen. Apple Arcade-Gamer können lustige Sammelkarten sammeln, um ihre Golf-Skills zu verbessern und in rundenbasierten Matches gegen Freunde oder im Mehrspielermodus gegen Spieler aus der ganzen Welt antreten.

Ausblick auf MasterChef: Let´s Rock und Layton´s Mystery Journey

Bald erhältich sind MasterChef: Let´s Rock und Layton´s Mystery Journey. MasterChef: Let´s Rock wird wie folgt beschrieben

Hast du das Zeug zum Chefkoch? Zeige in MasterChef: Let’s Cook, was du am Herd draufhast! Ein einmaliger, kurzweiliger und rasanter Kochwettbewerb wartet auf dich!

Tritt gegen andere Spieler aus aller Welt an. Wähle deine Zutaten, schneide sie, bereite sie zu und serviere köstliche Gerichte mit jeder Menge Style in lustigen Minispielen! Die MasterChef-Juroren bewerten dein Gericht nach Leistung und Tempo. Schalte neue Rezepte, Herausforderungen und Minispiele frei und schließe sie auf deinem Weg zum Chefkoch ab!

Zu Layton´s Mystery Journey heißt es

Begleite Katrielle Layton auf ihrem kniffligen und komischen Abenteuer im Herzen von London und hilf ihr, das Geheimnis um das Verschwinden ihres Vaters, dem berühmten Professor Hershel Layton, zu lüften. Auf deiner Reise wirst du die vielen Sehenswürdigkeiten der Stadt kennenlernen – von den Houses of Parliament bis zur Tower Bridge –, während Kat auf ihrem treuen Fahrrad durch die Straßen radelt und einen ungewöhnlichen Fall nach dem anderen löst … und dabei die Verschwörung der Millionäre aufdeckt.

Hinweis: Klickt man in der „Bald erhältlich“-Übersicht auf „Laden“, wird man automatisch benachrichtigt, sobald das Spiel verfügbar ist.

Updates

Zwei weitere Spiele haben ein Update erhalten