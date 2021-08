Diejenigen, die sich darüber informieren, online eine fremde Sprache zu erlernen, werden früher oder später auch über Duolingo stolpern. Zukünftig möchte das Unternehmen jedoch nicht nur dabei behilflich sein, eine neue Sprache zu erleben, man möchte Kindern auch an die Mathematik heranführen.

Duolingo arbeitet am Mathe-App für Kinder

Zukünftig wird es eine weitere Möglichkeit geben, Kinder dabei zu unterstützten, sich mit der Materie der Mathematik vertraut zu machen. Duolingo CEO Luis von Ahn gab gegenüber The Verge zu Protokoll, dass sein Unternehmen derzeit an einer Mathe-Lern-App arbeitet, sich das Ganze jedoch noch in einem frühen Stadium befindet.

Weiter Infos waren dem Duolingo-Chef nicht zu entlocken. Diese werden man im Laufe des Monats im Rahmen der Duocon bekannt gegeben.