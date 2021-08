Wir rechnen damit, dass Apple im kommenden Monat die neuen iPhone-Modelle ankündigen und kurze Zeit später in den Handel bringen wird. Im Hintergrund laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Unter anderem bereiten sich Apples Zulieferer und Fertiger auf die kommende iPhone-Familie vor. Um der Nachfrage zum Verkaufsstart gerecht zu werden, wird natürlich ausreichend Personal benötigt.

Foxconn und Co. suchen Mitarbeiter für die iPhone 13 Fertigung

South China Morning Post berichtet, dass Apples Fertiger durchaus Probleme haben, ausreichend Personal für die iPhone Produktion zu finden.

Um Arbeitskräfte zu gewinnen, um die Nachfrage nach dem iPhone 13 Lineup zu decken, erhöhen Apple-Fertiger in China ihre Antrittsprämie deutlich. Die Foxconn-Fabrik in Zhengzhou, die schätzungsweise rund 80 Prozent der iPhones weltweit herstellt, hat ihren Neueinstellungsbonus auf ein Rekordhoch von 10.200 Yuan (1.578 US-Dollar) angehoben.

Darüberhinaus hat Lens Technology den Bonus von 5.000 Yuan im Februar auf 10.000 Yuan im Mai verdoppelt, während die Fabrik von Luxshare Precision in Guangdong seinen internen Empfehlungsbonus von 2.500 Yuan im April auf 5.000 Yuan im Mai verdoppelt hat, mit einem Bonus von 3.800 Yuan für zurückkehrende Arbeitnehmer, die das Unternehmen zuvor verlassen haben.

Weiter heißt es in dem Bericht, dass Arbeitsplätze in Fabriken in China an an Attraktivität verloren haben und mehr Arbeiter aus der Industrie abwandern. Aus diesem Grund locken Foxconn und Co. mit attraktiven Prämien.