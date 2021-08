Auch wenn die Entwickler von WeatherPro ihre App in den letzten Jahren mehr als stiefmütterlich behandelt haben, gehört WeatherPro für uns nach wie vor zu den favorisierten Wetter-Apps. Ab sofort kann die App in Version 4.9.3 aus dem Apple App Store geladen werden.

WeatherPro: Update bringt Widgets für den Homescreen

Seit April dieses Jahres kommt wieder Bewegung in WeatherPro, so dass man das Gefühl erhält, dass sich die Entwickler wieder ein Stück intensiver mit ihrer Wetter-App beschäftigen. Nachdem zuletzt in erster Linie einer Reihe von Fehlern und Abstürzen, einschließlich der Abschaffung von nicht unterstützten Funktionen, behoben wurden, gibt es nun tatsächlich eine Neuerung zu vermelden.

Ab sofort unterstützt WeatherPro Widgets. in den Release-Notes heißt es

Einführung eines neuen iOS14-Widgets mit Optionen zur Anzeige von täglichen oder stündlichen Prognosen. Teilen Sie uns Ihr Feedback mit und sagen Sie uns, was Sie in zukünftigen iOS14-Widgets noch sehen möchten.

Im Endeffekt ist damit alles gesagt. Nach dem Update habt ihr die Möglichkeit, ein WeatherPro Widget auf dem Homescreen zu nutzen. Hierbei wählt ihr zwischen täglichen und stündlichen Prognosen.

Grundsätzlich ist WeatherPro kostenlos. Allerdings ist die kostenlose Version ein Stück weit beschränkt (z.B. „nur“ eine 7-Tage Vorhersage und 3-stündliche Datenintervalle). Per In-App-Kauf könnt ihr die Premium-Version mit erweitertem Funktionsumfang freischalten.