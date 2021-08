Während das Staffelfinale zu Lisey´s Story bereits auf Apple TV+ gelaufen ist, ist Mr. Corman erst am Freitag neu angelaufen. Um für beide Serien gleichermaßen die Werbetrommel zu rühren, haben die Verantwortlichen zwei kurze Clips auf YouTube veröffentlicht.

Apple veröffentlicht zwei kurze Clips zu Mr. Corman und Lisey´s Story

„Lisey’s Story“ basiert auf dem Bestseller-Roman von Stephen King und wurde vom Autor selbst adaptiert. Es handelt sich um einen zutiefst persönlichen Thriller, der Lisey Landon (gespielt von Moore) zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes, des berühmten Schriftstellers Scott Landon (gespielt von Clive Owen) thematisiert. Eine Reihe beunruhigender Ereignisse lassen Lisey Erinnerungen an ihre Ehe mit Scott aufkommen, die sie absichtlich aus ihren Gedanken verbannt hat. Joan Allen, Jennifer Jason Leigh, Däne DeHaan, Sung Kang und Ron Cephas Jones spielen neben Moore und Owen die Hauptrolle.

In dem eingebundenen Video wird veranschaulicht, wie Stephen King aus der Vergangenheit schöpft , um Jim Dooleys Charakter und seine geistesgestörte Bewunderung in Liseys Story zu schreiben.

„Mr. Corman“ folgt den Tagen und Nächten von Josh Corman, gespielt von Gordon-Levitt, einem Künstler im Herzen, aber nicht von Beruf. Eine Karriere in der Musik nicht gut läuft, und er unterrichtet die fünfte Klasse an einer öffentlichen Schule in der San Fernando Valley. Seine Ex-Verlobte Megan ist ausgezogen und sein Highschool-Kumpel Victor ist eingezogen. Er weiß, dass er für Vieles dankbar sein muss, er kämpft jedoch mit mit Angst, Einsamkeit und dem Verdacht, dass er als Person ein Verlierer ist. Schwarzer Humor, seltsam schön und von Herzen, spricht diese Dramedy für unsere zeitgenössische Generation von 30-Jährigen – reich an guten Absichten, arm an Studentendarlehen und Sehnsucht, irgendwann vor ihrem Tod echte Erwachsene zu werden.

MIt dem Video „Mr. Corman – First Look Featurette“ werft ihr mit den Machern und den Darstellern der neuesten Serie von Joseph Gordon Levitt einen exklusiven Blick auf Mr. Corman.