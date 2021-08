Apple möchte mehr Nutzer dazu animieren, iOS 15 und andere größere Betriebssystem-Updates zu testen. Dies geht aus einer E-Mail an bestehende Beta-Tester hervor, in der diese aufgerufen werden, die öffentlichen Betas auszuprobieren.

Apple will zum Testen motivieren

Es wird erwartet, dass Apple iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15, watchOS 8 und macOS Monterey in diesem Herbst zusammen mit seinen Hardware-Releases für die Öffentlichkeit freigibt. Während derzeit Beta-Tests der Milestone-Versionen durchgeführt werden, möchte Apple offenbar, dass mehr Menschen die kommenden Software-Updates ausprobieren.

So wurde eine E-Mail an die Teilnehmer des Beta-Software-Programms verschickt, in der diejenigen, die die nächsten Betriebssystem-Versionen noch nicht heruntergeladen haben, motiviert werden, dies zu tun. In der von 9to5Mac eingesehenen E-Mail heißt es:

„Die öffentlichen Betas von iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, tvOS 15 und watchOS 8 sind jetzt verfügbar. Als Mitglied des Apple Beta Software Programms können Sie helfen, Apple Software zu gestalten, indem Sie Vorabversionen testen und uns Ihre Meinung mitteilen.“

Umfangreiche Software-Veröffentlichungen, die von Millionen von Menschen genutzt werden, müssen vor der Freigabe strengen Tests unterzogen werden, weshalb Apple ein umfangreiches Beta-Testprogramm anbietet. Auch wenn die E-Mail den Eindruck erweckt, dass Apple nicht genug Leute hat, die seine Software testen, ist es wahrscheinlicher, dass Apple einfach nur mehr Daten zusätzlich zu den riesigen Mengen haben möchte, die das Unternehmen bereits von seinen bestehenden Tester-Gruppen sammelt.

Unter den neuen Software-Versionen wird wohl iOS 15 am sehnlichsten erwartet. Hier die Kurzform der iOS 15 Neuerungen: