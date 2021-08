Der Apple-Händler MacTrade hat eine neue Rabatt-Aktion ins Leben gerufen, auf die wir euch aufmerksam machen möchtet. Mit dem passenden Gutscheincode spart ihr nicht nur 75 Euro bei der Finanzierung eines Macs oder iPads, ihr erhaltet beim Kauf eines Macs ein Garantiepaket und Versicherung im Wert von bis zu 349 Euro geschenkt. Das MacBook Air erhaltet ihr so für nur 914 Euro und mit dem kostenlosen Garantiepaket und der Versicherung. Rabatt und Garantiepaket / Versicherung erhaltet ihr natürlich bei einer Vielzahl an Macs, exemplarisch haben wir uns das MacBook Air vorgenommen.

MacTrade Gutschein: 75 Euro Rabatt + Garantiepaket und Versicherung geschenkt

Mit dem MacTrade Finanzierungsangebot erhaltet ihr einen neuen Mac oder Ihr neues iPad zu einer günstigen Monatsrate. Mit der 0 Prozent Finanzierung zu 12 Monatsraten zahlt ihr keine Gebühren oder Zusatzkosten. Nutzt jetzt das Finanzierungsangebot und spart 75 Euro auf euer neues Gerät im MacTrade Online-Shop.

Der Sofortrabatt in Höhe von 75 Euro ist gültig auf alle MacBook Air, MacBook Pro, iMac, iMac Pro, Mac Pro, Mac mini Modelle sowie alle iPad Modelle. Alle anderen Produkte wie MacBook Air 2018, Phone, iPad, Watch etc. Restposten und Refurbished Produkte sind von der Aktion ausgeschlossen.

So funktioniert es

Kopiert den Gutscheincode MTSPAR-75FZG. Besucht den MacTrade Online Store. Legt den Mac oder das iPad eurer Wahl in den Warenkorb und fügt den Code im Eingabefeld ein. Während des Bezahlvorgangs wählt ihr die Finanzierung über 12 Monate aus und spart bares Geld.

Das Ganze könnt ihr natürlich noch mit dem Apple Studentenrabatt bei MacTrade kombinieren.

Garantiepaket und Versicherung im Wert von bis zu 349 Euro geschenkt

In Kooperation mit der Waldenburger Versicherung, einem Unternehmen der Würth Group, bietet MacTrade seinen Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz kostenfrei beim Kauf eines Apple Macs bei MacTrade an. So spart ihr bis zu 349 Euro beim Kauf eines Apple Rechners. Euer kostenloses Garantiepaket inklusive Versicherung wird automatisch hinzugefügt.

Unter anderem sind Kurzschluss, Fremdschäden, Sturzschäden, Flüssigkeit, Diebstahl und Bedienungsfehler abgedeckt. Detaillierte Infos dazu findet ihr hier.