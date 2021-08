Apple arbeitet augenscheinlich an einem weiteren Update für iOS 14. Auch wenn im Hintergrund längst die Weichen für iOS 15 gestellt werden, wird Apple noch ein X.8 Update für iOS 14 veröffentlichen.

Apple plant ein weiteres iOS 14 Update, dies geht aus dem Programmcode der Xcode 13 Beta 4 hervor. Für gewöhnlich erwähnt Apple in Xcode alle bislang veröffentlichten iOS-Versionen. Neben der Unterstützung von iOS 15 (die Freigabe ist für Herbst angekündigt), erwähnt Apple auch iOS 14.8.

Darüberhinaus konnten die Kollegen von Macrumors in ihren Serverlogs und Webseitenstatistiken Zugriffe von iOS 14.8 registrieren. Doch was hat das zu bedeuten? Normalerweise veröffentlicht Apple ab Sommer keine größeren Updates mehr für ein iOS-System, welches im Herbst von einer neuen iOS-Version abgelöst wird. Bis dato hat Apple noch für keine iOS-Version ein X.8 Update veröffentlicht. iOS 11 stoppte bei iOS 11.4, iOS 12 stoppte bei iOS 12.5 und bei iOS 13 war bei iOS 13.7 Ende.

Spotted in Xcode 13 beta 4:

iOS 14.8 on the way? pic.twitter.com/X771UEiNF8

— Brendan Shanks (@realmrpippy) August 6, 2021