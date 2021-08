Nach den Oscars ist vor den Oscars. In diesem Jahr ist Apple bei der Verleihung der Oscars leer ausgegangen. In den kommenden Jahren werden die Karten neu gemischt und bereits jetzt werden die Weiche entsprechend gesetzt. Nicht nur Apple ist stetig auf der Suche nach neuen Inhalten, auch Netflix, Amazon Prime und Co. halten regelmäßig Ausschau nach neuen Filmen und Serien. Nun scheint ein neuer Film mit Jennifer Lawrence im Fokus von Apple TV+ und Netflix zu stehen.

Apple und Netflix bieten auf neuen Film mit Jennifer Lawrence

Variety berichtet, dass Apple und Netflix großes Interesse an einem neuen Film mit Jennifer Lawrence zeigen. Das Bieten auf den Film soll bereits die 80 Millionen Dollar Marke überschritten haben. Im Fokus des Films steht die Filmagentin Sue Mengers.

Mengers war von den 1960er bis 1980er Jahren ein prominenter Hollywood-„Superagent“ und vertrat einige große Schauspieler wie Barbra Streisand und Burt Reynolds. Sie war bekannt für ihre übergroße Persönlichkeit, während sie versuchte, das bestmögliche Angebot für ihre Klienten zu erzielen. Die Verfilmung ihres Lebens wird von Paolo Sorrentino inszeniert, der 2014 einen Oscar für den italienischen Film „The Great Beauty“ gewann.

Jennifer Lawrence ist eine US-amerikanische Schauspielerin, die bereits drei Golden Globe Awards und einen Oscar gewinnen konnte. Bekannt ist sie unter anderem durch wie X-Men, Red Sparrow, Mother!, Passengers, Die Tribute von Panem und mehr.

Eine Handvoll Filme hat Apple TV+ aktuell zu bieten. Allerdings arbeiten die Verantwortlichen daran, das Portfolio zu erweitern. Unter anderem hat sich Apple den Thriller „Emancipation“ mit Will Smith und den Western-Krimi „Killers of the Flower Moon“ mit Leonardo DiCaprio, Robert DeNiro, Brendan Fraser und einigen anderen große Namen gesichert.