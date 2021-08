Apple hat seiner Support App ein Update verpasst und bietet diese ab sofort in Version 4.3 im App Store an. Neben den üblichen Leistungsverbesserungen und Fehlerkorrekturen bringt das Update eine Neuerung mit sich. Gekoppelte AirPods werden jetzt in eurer Geräteliste angezeigt.

Apple Support App zeigt jetzt gekoppelte AirPods der Geräteliste an

„Apple Support“ bietet euch personalisierten Zugriff auf Lösungen für all eure Produkte und Services von Apple. Ab sonore werden gekoppelte AirPods in eurer Geräteliste angezeigt.

Nachdem ihr die Support App geöffnet habt, seht ihr eure AirPods in der der Geräteliste und könnt diese dort auswählen. Klickt ihr diese an, so erhaltet ihr weitere Gerätedetails sowie Support zu den Themen „Audio und Ton“, „Fehlende oder verloren gegangene AirPods“, „Batterie und Aufladen“, „Koppeln und Konnektivität“, „AppleCare+ und Garantie“, „Physischer oder Flüssigkeitsschaden“, und mehr.

Angebot Neu Apple AirPods Max - Space Grau Ein spezieller dynamischer Treiber von Apple liefert Hi‐Fi Audio

Die Aktive Geräuschunterdrückung blendet Außengeräusche aus, damit du ganz in deine Musik...

Angebot Apple AirPods Pro Aktive Geräuschunterdrückung für immersiven Klang

Transparenzmodus, um dein Umfeld zu hören und darauf reagieren zu können