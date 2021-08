Apple hat im Laufe des heutigen Abends angekündigt, dass das Unternehmen mit „Bad Monkey“ eine neue 10-teilige Drama-Serie mit Vince Vaughn in Auftrag gegeben hat. Vaughn wird nicht nur in der Hauptrolle zu sehen sein, sondern neben Bill Lawrence (Ted Lasso) als auch ausführender Produzent fungieren.

„Bad Monkey“: Apple TV+ bestellt neue Serie mit Vince Vaughn

Apple arbeitet weiter daran, dass Apple TV+ Portfolio auszubauen. Nun haben die Verantwortlichen bestätigt, dass man „Bad Monkey“ in Auftrag gegeben hat.

„Bad Monkey“ erzählt die Geschichte von Andrew Yancy (gespielt von Vaughn), einem ehemaligen Detektiv, der in Südflorida zum Restaurantinspektor degradiert wurde. Ein abgetrennter Arm, der von einem Touristen beim Angeln gefunden wurde, zieht Yancy in die Welt der Gier und Korruption, die sowohl Land und Umwelt in Florida sowie den Bahamas dezimiert. Und ja, es gibt einen Affen.

„Bad Monkey“ stammt von Warner Bros. Television, wo Lawrence einen Gesamtvertrag unterhält, und basiert auf Carl Hiaasens gleichnamigem Roman aus dem Jahr 2013, einem New York Times-Bestseller und dauerhaften Kultliebling.

Diese Serienbestellung folgt auf die Premiere der zweiten Staffel von „Ted Lasso“, die von Lawrence mitgestaltet wurde und die kürzlich mit 20 Emmy-Nominierungen erhielt.