Sommerzeit ist Urlaubszeit. Auch wenn das Reisen in diesem Jahr deutlich eingeschränkter ist als in den Jahren zuvor (abgesehen vom Jahr 2020), nutzen nicht nur Familien die Sommerferien für einen vorübergehenden Tapetenwechsel. Kurz und knapp möchten wir euch auf Tipps & Tricks zu HomeKit in der Urlaubszeit aufmerksam machen.

HomeKit-Tipps zur Urlaubszeit: Mehr Sicherheit mit Eve Systems

Kurz und knapp möchten wir euch an dieser Stelle auf zwei Blogbeiträge von Eve hinweisen. Diese sind zwar schon ein paar wenig älter, haben allerdings nach wie vor Gültigkeit.

Ihr erhaltet nützliche und hilfreiche Tipps & Tricks, wie Geräte der Eve-Familie eingesetzt werden können, um mit simplen Anwesenheitssimulationen, HomeKit-Sirenen bis hin zu Profi-Alarmsysteme Räumlichkeiten abzusichern. Die Tipps sorgen zwar nicht für eine 100-prozentige Sicherheit, ermöglichen euch jedoch entspannt in den Urlaub zu fahren. Falls ihr die genutzten Geräte (oder einen Teil davon) bereits in Gebrauch habt, nutzt die Möglichkeiten doch einfach mal aus.

