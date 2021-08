Sonos ist in letzter Zeit verschiedene Partnerschaften eingegangen. Dies setzt sich am heutigen Tag fort und so hat das Unternehmen eine neue Kooperation mit dem FC Liverpool angekündigt.

Neuer Partnerschaft: Sonos und der FC Liverpool

Pünktlich zum Start der neuen Saison machen Sonos und der FC Liverpool gemeinsame Sache, um den Fans im Anfield Stadium und weltweit eine noch großartigere Sound Experience zu bieten. Sonos wird mit Produkten und Audioinhalten das Spielerlebnis noch mitreißender machen und die Beziehung zwischen den Fans und dem Sport vertiefen. Die erste Partnerschaft von Sonos mit einem Sportverein hat das Ziel, eine unkomplizierte und beeindruckende Sound Experience zu bieten.

Im Rahmen dieser mehrjährigen Partnerschaft wird Sonos sowohl im Stadion, vor allem in den Logen und den Spielerbereichen, als auch im AXA Training Centre, dem Trainingsort des Vereins, eine beeindruckende Sound Experience schaffen.

„Wir spüren eine besondere Harmonie zwischen dem FC Liverpool und Sonos. Wir teilen eine tiefe Leidenschaft für den besten Sound“, so Matt Scammell, Commercial Director des Liverpool Football Club. „Sound macht das Anfield Stadium zu einem ganz besonderen Ort. Wenn unsere Fans als 12. Mann hinter dem Team stehen, kann dies den Verlauf jedes Spiels verändern. Wir können es kaum erwarten, das in dieser Saison wieder zu erleben. Wir freuen uns sehr auf die Partnerschaft mit Sonos, um unseren Fans auf der ganzen Welt den Sound des Anfield Stadiums zu bieten.“

Als Geburtsstätte legendärer Künstler und Veranstaltungsort berühmter Musikveranstaltungen ist es kein Wunder, dass die Fußballfans in Liverpool zu den lautesten der Welt zählen. Der FC Liverpool hat weltweit Millionen Fans, die den Sound des Clubs in zahlreiche Orte und Städte bringen und sich so überall miteinander verbinden. Sonos wird eng mit den Official Liverpool Supporters Clubs zusammenarbeiten, um den Fans mit Hilfe der Heimkino-Produkte von Sonos den Sound und die einzigartige, mitreißende Atmosphäre des Anfield Stadiums nach Hause zu holen.