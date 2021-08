Am gestrigen hat Apple die Beta 5 zu iOS 15, iPadOS 15 und tvOS 15 veröffentlicht. Mittlerweile ist die neue iOS-Beta auf zahlreichen iPhones installiert und die ersten Neuerungen, die die Beta 5 mit sich bringt, zeigen sich.

Im Juni veröffentlichte Apple die Beta 1 zu iOS 15. Mittlerweile sind wir bei der Beta 5 angekommen und die Schritte von Beta zu Beta werden zunehmend kleiner. Die meisten neuen Funktionen sind implementiert und nun geht es um den letzten Schliff. Mit anderen Worten: Erwartet nicht zu viele Anpassungen, die Apple mit der Beta 5 vorgenommen hat.

Wetter-App Icon: Apple hat das Icon der Wetter-App leicht angepasst. Der Hintergrund ist dunkler als bei dem bisherigen Icon.

Safari Reload Icon: Wenn in Safari die Adressleiste in der vollständigen Webseitenansicht minimiert ist, wurde das Symbol zum erneuten Laden aus der URL-Leiste entfernt. Das Nachladen-Symbol wird weiterhin in der Standardansicht angezeigt.

Safari unter iPadOS 15: Apple hat die Schattierung der Tab-Leiste angepasst, um deutlicher zu machen, welcher Tab der aktive Tab ist.

WebM Audio Codec Unterstützung für Safari: Die Beta 5 unterstützt WebM Audio Codec Unterstützung für Safari

Home Screen & Dock-Einstellungen unter iPadOS 15: Unter Einstellungen -> Home Screen & Dock gibt es eine neue Option, um Icons größer anzeigen zu lassen. Wenn die Funktion aktiviert ist, nehmen die Icons mehr Platz auf dem Bildschirm ein.

Kamera-Icon im Kontrollzentrum: Im Kontrollzentrum verwendet Apple ein neues Icon für die Kamera

Icon für die Tonerkennungsfunktion im Kontrollzentrum: Apple hat das Icon für die Tonerkennungsfunktion im Kontrollzentrum geändert. Früher war es eine Schallwelle in einem Quadrat, aber jetzt ist es eine Schallwelle mit einem kleinen Lupensuchsymbol.

iPhone ausschalten: Beim Ausschalten des iPhones gibt es jetzt einen neuen antippbaren Hinweis, dass das ‌iPhone‌ auch nach dem Ausschalten auffindbar bleibt. Wenn ihr darauf tippt, gibt es eine Option, dass ihr das Suchen vorübergehend deaktivieren könnt.

Neuer Willkommensbildschirm: Es gibt einen neuen Willkommensbildschirm für die Fotos-App, Erinnerungen, Home und Karten.

Benachrichtigungen für Nachrichten: Das Design der Benachrichtigungen für Nachrichten, während Fokus eingeschaltet ist, wurde angepasst.

TestFlight: Der App Store informiert, wenn ihr von einer bestimmten App eine Beta-Version über TestFlight installiert habt.

Nice detail in iOS 15 beta 5: the App Store now shows you if you have the TestFlight version of an app installed, and which version it is. pic.twitter.com/e4GGjFpJVY

— Federico Viticci (@viticci) August 10, 2021