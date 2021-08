Apple hat soeben die Public Beta 5 zu iOS 15 und iPadOS 15 veröffentlicht. Nachdem am gestrigen Abend die Beta 5 für registrierte Entwickler freigegeben wurde, können ab sofort Teilnehmer am Apple Beta Programm die jüngste Beta herunterladen und ausprobieren.

Apple veröffentlicht Public Beta 5 zu iOS 15 & iPadOS 15

Apple lädt nicht nur eingetragene Entwickler ein, um im Vorfeld iOS 15 und iPadOS 15 auszuprobieren, auch „normale“ Anwender können im Rahmen des Apple Beta Programms auf die Vorabversionen der kommenden großen Updates zugreifen.

Dabei entspricht die Beta 5 der Public Beta 5. Auf die Neuerungen in dieser Version sind wir bereits in einem separaten Artikel eingegangen. Im Endeffekt hat Apple die meisten neuen Funktionen bereits implementiert und arbeitet nun am Feinschliff. Hier und da werden Funktionen verfeinert, Bugs werden beseitigt und die Leistung des Systems wird optimiert.

Aktuell rechnen wir damit, dass die finale Version von iOS 15 und iPadOS 15 im kommenden Monat für Jedermann freigeben wird.