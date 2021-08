Ende letzten Monats lief „Mark Ronson: Watch the Sound!“ exklusiv auf Apple TV+ an. Alle sechs Folgen der Doku stehen zur Ansicht bereit. Um die Werbetrommel für die Serie zu rühren, hat Apple nun den deutschen Trailer im hauseigenen YouTube-Kanal veröffentlicht.

Mark Ronson: Watch the Sound! – Offizieller Trailer

Bei „Mark Ronson: Watch the Sound“ handelt es sich um sechsteilige Dokumentation, die sich mit der Klangerzeugung und der revolutionären Technologie befasst, die die Musik, wie wir sie kennen, geprägt hat. Jede Folge von „Watch the Sound with Mark Ronson“ wird Ronson folgen, während er die unerzählten Geschichten hinter der Musikkreation aufdeckt und die Länge, in der Produzenten und Schöpfer bereit sind, den perfekten Sound zu finden. Ronson untersucht in offenen Gesprächen die Schnittstelle zwischen Musik und Kunst und Technologie mit Musiklegenden und Ikonen wie Paul McCartney, Questlove, King Princess, Dave Grohl, Ad-Rock und Mike D von den Beastie Boys, Charli XCX und anderen, wo er entdeckt, wie diese einzigartigen Werkzeuge ihre Arbeit beeinflusst haben.