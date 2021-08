SIM.de sticht aktuell mit zwei spannenden Mega-Deals in See. Ihr habt die Qual der Wahl. Soll eine eine Allnet-Flat mit 8GB LTE-Datenvlumen sein, so werden nur 8,99 Euro fällig. Reichen euch 5GB und eine Allnet-Flat, so werden nur 6,99 Euro fällig.

8GB LTE + Allnet-Flat nur 8,99 mtl. – 5GB + Allnet-Flt nur 6,99 Euro

SIM.de hat zwei spannende Aktionen aufgelegt. Nur für kurze Zeit könnt ihr euch im Rahmen des Mega-Deals für eine Allnet-Flat + 8GB Daten für nur 8,99 Euro entscheiden. Bei diesem Tarif wird das enthaltene Datenvolumen vorübergehend von 6GB auf die genannten 8GB angehoben und gleichzeitig sinkt der monatliche Preis von 12,99 Euro auf 8,99 Euro.

Reichen euch 5GB? Dann hat SIM.de auch für euch das passende Angebot. Im Rahmen des Top-Angebots erhaltet ihr eine 5GB LTE-Flat + Allnet Flat für nur 6,99 Euro. Auch bei diesem Tarif erhaltet ihr vorübergehend mehr Datenvolumen (5GB anstatt 4GB) und gleichzeitig sinkt de Preis (6,99 Euro anstatt 9,99 Euro). Entscheidet ihr euch bei beiden Tarife für eine Laufzeit von 24 Monaten, so entfällt der Bereitstellungspreis.

Top-Angebot

5GB LTE Datenflat

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

nur 6,99 Euro

—> hier geht es zum Deal

Mega-Deal