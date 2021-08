Eine der größten Hürden für Kunden, die zwischen Android und iOS wechseln möchten, ist die Tatsache, dass sie ihre WhatsApp-Chats nicht einfach zwischen den beiden unterschiedlichen Ökosystemen übertragen können. Das soll sich bald ändern, denn WhatsApp hat jetzt angekündigt, dass bald ein offizielles Transfer-Tool veröffentlicht wird. Dieses soll jedoch zunächst nur für Samsung-Smartphones verfügbar sein.

WhatsApp-Chats zwischen Android und iOS übertragen

Wer derzeit mit seinem WhatsApp-Chatverlauf auf eine andere Plattform umziehen will, muss auf externe Hilfe zurückgreifen. Hier gibt es mehrere Anbieter, die zwar einen reibungslosen Umzug versprechen, jedoch von WhatsApp nicht gerne gesehen werden. So erklärt das Unternehmen in seinem Hilfebereich:

„Nicht unterstützte Apps wie WhatsApp Plus, GB WhatsApp oder Apps, die behaupten, deine WhatsApp Chats zwischen Telefonen zu verschieben, sind veränderte Versionen von WhatsApp. Diese inoffiziellen Apps werden von Dritten unter Verletzung unserer Nutzungsbedingungen entwickelt. WhatsApp unterstützt diese Apps von Drittanbietern nicht, da wir deren Sicherheitsverfahren nicht überprüfen können.“

Es gibt schon länger Gerüchte, dass WhatsApp die Möglichkeit testet, Chats zwischen iOS und Android zu übertragen, was den Einsatz der Drittanbieter-Dienste überflüssig machen würde. Nun hat das Unternehmen die Gunst der Stunde genutzt und im Zuge des Samsung Unpacked Events angekündigt, dass ein offizielles Transfer-Tool kommen wird.

Die Funktion wird zunächst auf Android-Geräten, insbesondere Samsung-Smartphones, verfügbar sein und es Nutzern ermöglichen, Chats von iOS- auf Samsung-Smartphones zu übertragen. Die Übertragung umfasst den Chat selbst, Fotos, Videos sowie Sprachnotizen und sollte für Samsung-Nutzer in den „kommenden Wochen“ verfügbar sein. WhatsApp hat nicht gesagt, wann die Funktion für eine breitere Palette von Android-Geräten und auf iOS verfügbar sein wird.