Mitte Mai angekündigt, starteten 3D Audio mit Dolby Atmos sowie Lossless Audio im Juni auf Apple Music. Nun kooperiert Apple Music mit Billie Eilish, um mit einem Kurzfilm Spatial Audio (3D Audio) zu bewerben.

3D Audio Promo: Apple Music und Billie Eilish kooperieren

Das rund 90-sekündige Video „Billie Eilish – Happier Than Ever in Spatial Audio on Apple Music“ wurde von Apple Music in Kooperation mit Billie Eilish kreiert. Zu hören sind die Lieder „Getting Older“ and „GOLDWING“ vom aktuellen Album der Künstlerin „Happier Than Ever“.

Eilish singt vor einem Schminkspiegel, und während der Gesang an Fahrt aufnimmt, beginnen sich ihre Reflexionen in zusätzlichen Spiegeln zu vermehren, die sie umgeben, was Apple als Metapher bezeichnet, die darstellen soll, wie es ist, 3D Audio zu hören.

Dolby Atmos ist ein revolutionäres, immersives Audioformat, das es Künstlern ermöglicht, Musik so abzumischen, dass der Ton aus allen Richtungen kommt. Standardmäßig spielt Apple Music Dolby Atmos Titel automatisch auf allen AirPods und Beats Kopfhörern mit einem H1- oder W1-Chip ab, sowie auf den eingebauten Lautsprechern in den neuesten Versionen von iPhone, iPad und Mac. Apple Music wird ständig neue Dolby Atmos Titel hinzufügen und spezielle Dolby Atmos Playlists kuratieren, um den Hörern zu helfen, die Musik zu finden, die sie lieben. Außerdem werden Alben, die in Dolby Atmos verfügbar sind, zum schnellen Finden mit einem Logo auf der Detailseite gekennzeichnet.

Habt ihr 3D-Audio schon einmal probegehört? In unseren Augen stellt es eine echte Bereicherung dar. Lossless Audio nimmt unser Gehör hingegen nur „gefühlt“ war.