Apple hat heute bekannt gegeben, dass der mit Spannung erwartete Film „Finch“ am Freitag, den 5. November, auf Apple TV+ starten wird. In den Hauptrollen von „Finch“ sind Tom Hanks und der Screen Actors Guild Award-Gewinner Caleb Landry Jones („Get Out“, „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“) zu sehen.

Eine ungewöhnliche Familie

Anfang des Jahres konnte sich Apple in einem Bieterwettstreit durchsetzen und mit der Sci-Fi-Produktion „Finch“ einen weiteren Film für seinen Streaming-Service sichern. Wieder mit an Bord ist Tom Hanks, den es nach seinem Wasserausflug in „Greyhound“ nun in ein Ödland zieht. Verstärkt wird Hanks von Caleb Landry Jones, der kürzlich bei den Filmfestspielen von Cannes als bester Schauspieler ausgezeichnet wurde. Wie Apple nun bekannt gibt, wird „Finch“ am 5. November dieses Jahres veröffentlicht und die wachsende Auswahl an Filmen auf Apple TV+ ergänzen.

In „Finch“ begleiten wir einen Mann, einen Roboter und einen Hund, die eine ungewöhnliche Familie bilden. Tom Hanks spielt die Rolle von Finch, einem Roboter-Ingenieur, der seit einem Jahrzehnt in einem unterirdischen Bunker lebt, nachdem er einer der wenigen Überlebenden eines „katastrophalen Sonnenereignisses“ war, das die Welt in ein Ödland verwandelt hat.

Finch erschafft den Roboter (Caleb Landry Jones), der später auf seinen Hund Goodyear aufpassen soll. Das Trio wird sich auf eine „gefahrvolle Reise in einen trostlosen amerikanischen Westen“ begeben, während Finch die Freude am Leben entdeckt. Der Film wurde von Miguel Sapochnik gedreht, der einige der erfolgreichsten Episoden von „Game of Thrones“ inszeniert hat.

„Finch“ ist nach „Greyhound“ der zweite Film mit Tom Hanks in der Hauptrolle, der auf Apple TV+ landet. „Greyhound“ ist der bisher meistgesehene Film von Apple und erhielt eine Oscar-Nominierung für den besten Ton.