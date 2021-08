Neben Apple gibt es zahlreiche Drittanbieter, die Armbänder für die Apple Watch anbieten. Muss es nicht zwingend das „Original“ sein, so lassen sich etliche Euros beim Kauf sparen. Ab sofort habt ihr eine weitere Alternative, wenn es um Edelstahl-Armbänder für die Apple Watch geht.

Nomad bietet neue Edelstahl-Armbänder für die Apple Watch an

Seit der Original Apple Watch bietet Apple ein Gliederarmband aus Edelstahl für die Apple Watch an. Das silberfarbene Gliederarmband kostet aktuell 349 Euro. während das space-schwarze Gliederarmband mit 449 Euro im Apple Online Store zu buche schlägt.

Ab sofort gibt es eine weitere Edelstahl-Alternative. Nomad hat heute ein neues Accessoire für die Apple Watch 42/44mm vorgestellt. Der Stainless Steel Strap ist aus hochwertigem 316L Edelstahl und mit diamantähnlichen Kohlenstoffschichten überzogen. So gewährleistet das schicke Uhrenarmband Langlebigkeit und strahlt in elegantem Glanz. Der Verschluss lässt sich jetzt dank Neodym-Magneten noch einfacher öffnen und hält dennoch sicher am Handgelenk.

Highlights im Überblick

Robustes und elegantes Uhrenarmband für die Apple Watch 42/44mm

Gefertigt aus hochwertigem 316L Edelstahl

Das Armband ist mit diamantähnlichen Kohlenstoffschichten (DLC) überzogen

Starke Neodym-Magnete sorgen für sicheren Halt und komfortables Öffnen

Hält einer 5-20 kgf (entspricht ca. 49-196 Newton) starken, seitlichen Krafteinwirkung stand

Einheitsgröße für eine Handgelenksbreite von 135 bis 225 Millimeter

Kompatibel mit allen Modellen der Apple Watch 42/44mm

Gewicht: 109 Gramm

Lieferumfang: Uhrenarmband aus 316L Edelstahl, Werkzeug zum Anpassen der Bandlänge

Das Apple-Watch-Armband ist in den beiden Farben Schwarz und Silber bei Amazon erhältlich.

