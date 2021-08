Anfang Juni gestartet, lief das Staffelfinale von Lisey’s Story bereits auf Apple TV+. Ganz ehrlich? So richtig abgeholt hat uns die Serie nicht. Aber dies ist – wie bei allem im Leben – Geschmackssache. Um auf die Serie aufmerksam zu machen, hat Apple nun einen neue Clip auf YouTube veröffentlicht.

Lisey’s Story – Deep Dive: The Healing Place

Begleitet zur Serie hat Apple auf YouTube bereits verschiedene „Deep Dive“-Videos veröffentlicht. Auf „Deep Dive: The Author´s Wife“ und „Deep Dive: A Trip Into Amanda´s Mind“ folgt nun „Deep Dive: The Healing Place“.

Bool-Jagd, Familientraditionen und Überleben – das ist die Familie Landon. Begleite Stephen King, Pablo Larraín und Clive Owen, wenn sie Scott Landons dunkle Vergangenheit erkunden und wie Boo’ya Moon zu seinem Heilungsort wurde.

„Lisey’s Story“ basiert auf dem Bestseller-Roman von Stephen King und wurde vom Autor selbst adaptiert. Es handelt sich um einen zutiefst persönlichen Thriller, der Lisey Landon (gespielt von Moore) zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes, des berühmten Schriftstellers Scott Landon (gespielt von Clive Owen) thematisiert. Eine Reihe beunruhigender Ereignisse lassen Lisey Erinnerungen an ihre Ehe mit Scott aufkommen, die sie absichtlich aus ihren Gedanken verbannt hat. Joan Allen, Jennifer Jason Leigh, Däne DeHaan, Sung Kang und Ron Cephas Jones spielen neben Moore und Owen die Hauptrolle.