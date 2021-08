macOS Monterey Beta 5 ist da. Nachdem Apple bereits am Montag Abend die Beta 5 zu iOS 15, iPadOS 15 und tvOS 15 veröffentlicht hatte, geht es am heutigen Abend mit einer neuen Beta für den Mac weiter. Auch die Beta 5 zu watchOS 8 steht ab sofort als Download bereit.

Anfang Juni vorgestellt, befindet sich macOS Monterey derzeit mitten in den Beta-Phase. Noch werden allerdings ein paar Wochen ins Land ziehen, bis die Verantwortlichen die finale Version für Jedermann zum Download bereit stellen.

macOS Monterey kommt mit neuen Möglichkeiten, um in Verbindung zu bleiben, mehr zu erledigen und noch reibungsloser auf Apple Geräten zu arbeiten. Mit SharePlay, einem neuen Feature in FaceTime, könnt ihr Erlebnisse miteinander teilen. Mit dem Feature Mit dir geteilt kann man sehr einfach Inhalte direkt in Fotos, Safari, Apple Podcasts, Apple News und der Apple TV App entdecken und genießen, die über Nachrichten geteilt worden sind. Ein umfassendes Update für Safari sorgt für eine perfekt optimierte Tableiste und eine übersichtliche Anordnung von Tabs mit Tabgruppen.