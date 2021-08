Apple hat in der Nacht zu heute die watchOS 8 Beta 5 zum Download bereit gestellt. Damit geht die Beta-Phase in die nächste Runde und eingetragene Entwickler haben ab sofort die Möglichkeit, sich mit einer neuen Vorabversion zu beschäftigen.

Apple veröffentlicht watchOS 8 Beta 5

Nachdem Apple am Dienstag Abend die Beta 5 zu iOS 15, iPadOS 15 und watchOS 8 veröffentlicht hatte, geht es am heutigen Tag mit der watchOS 8 Beta 5 weiter.

Apple hatte zur WWDC 2021 im Juni eine Vorschau auf watchOS 8 gezeigt, mit beeindruckenden neuen Features, die das weltweit fortschrittlichste Betriebssystem für Wearables noch besser machen. So könnt ihr gesund, aktiv und immer in Verbindung bleiben. Die Updates für die Apps Wallet und Home erweitern die praktischen Zugriffsfunktionen der Apple Watch, um Autotüren, Wohnungstüren, Bürotüren sowie an anderen Orten aufzusperren. Die überarbeitete Atmen App und die neuen Tai Chi und Pilates Trainingsarten unterstützen ein fittes, gesundes Leben und geistiges Wohlbefinden. Das neue Porträts Zifferblatt und die verbesserten Apps Nachrichten und Fotos machen es noch einfacher, mit Personen in Verbindung zu bleiben.

Die stellt allerdings nur eine kleine Auswahl der Neuerungen dar. Noch befinden wir uns mitten in der Beta-Phase zu watchOS 8. Aktuell rechnen wir damit, dass die finale Version im September für Jedermann freigegeben wird. Bis dahin gilt es noch den letzten Schliff vorzunehmen, Bugs zu beseitigen und das System zu optimieren.

Welche Neuerungen die Beta 5 im Detail mit sich bringt, ist aktuell noch nicht bekannt.