Kurz vor dem Wochenende blicken wir in gewohnter Manier auf die Apple Arcade Neuheiten. Ab sofort ist das Spiel wurdweb für Abonnenten des Apple Spiele-Dienstes verfügbar. Fantasian hat ein großes Update erhalten und zudem hat Apple bekannt gegeben, dass Zookeeper World und Zen Pinball Party in Kürze zur Verfügung stehen werden.

wurdweb ab sofort auf Apple Arcade verfügbar

Apple Arcade Abonnenten können ab sofort auf wurdweb zugreifen. Bei diesem Spiel handelt es sich um ein „Wortpuzzles mit Sonntagmorgengefühl.“ Wählt Wörter aus einer Liste und kreuzt sie mit Wörtern auf dem Spielbrett. Knobelt euch zu einem Zielfeld vor, kombiniert genügend Wörter oder legt so viele ab, wie ihr könnt. Es gibt unendlich viele einzigartige Puzzles, die von einem intelligenten Algorithmus generiert werden.

Zookeeper World und Zen Pinball Party in Kürze

Darüberhinaus hat Apple bekannt gegeben, dass Zookeeper World und Zen Pinball Party in Kürze zur Verfügung stehen werden. Zookeeper World bzw. Zoowärters, ein Action-Puzzlespiel, das von mehr als 30 Millionen Menschen auf der Welt gespielt wird, ist in Kürze exklusiv als Apple Arcade verfügbar!

Löst einfache Match 3 Puzzles und baut euren eigenen Zoo auf. Gestaltet einen einzigartigen Zoo, den es sonst nicht gibt!

Zen Pinball Party bietet das ultimative Flipper-Erlebnis mit sorgfältig gestalteten Tischen, die von einigen der größten Marken von DreamWorks Animation und Hasbro sowie von beliebten Flipper-Klassikern inspiriert sind. Die Spieler wetteifern mit Freunden und Familie um die höchste Punktzahl an lustigen und einzigartigen Tischen wie Trolls von DreamWorks Animation, Kung Fu Panda, Drachenzähmen leicht gemacht, Hasbros My Little Pony, Williams‘ Theatre of Magic, Attack from Mars und viele mehr.

Update

Fantasian, entwickelt von der Branchenlegende Hironobu Sakaguchi, ist ein atemberaubendes Abenteuer vor einer spektakulären Kulisse aus 160 handgefertigten Dioramen, aus der populären Final Fantasy Reihe. Das Update beinhaltet den zweiten Teil der Saga, der es Spielern erlaubt, während der Kämpfe Gruppenmitglieder und Charaktere auszutauschen, um dem Kampferlebnis eine neue Dimension zu verleihen.

Weiteres Updates…