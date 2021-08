Traditionen sollen gepflegt werden und so blicken wir auch an diesem Freitag – pünktlich zum Start ins Wochenende – auf die Apple TV+ Neuheiten. CODA feiert Premiere auf Apple TV+ und zudem stehen neue Folgen zu Ted Lasso und Co. zur Ansicht bereit.

CODA ab sofort auf Apple TV+ gestartet

Apple arbeitet daran, sein Film- und Serienprogramm auf Apple TV+ umfangreicher werden zu lassen. Am heutigen Tag geht es mit Familiendrama CODA weiter.

Der Film erzählt die Geschichte eines siebzehnjährigen Mädchens namens Ruby (gespielt von Emilia Jones), die das einzige hörende Mitglied einer gehörlosen Familie ist. Sie trägt den Spitznamen „CODA“ oder „child of deaf adults“ (Kind von gehörlosen Erwachsenen). Ihr komplettes Leben dreht sich darum, als Dolmetscherin für ihre Eltern (Marlee Matlin, Troy Kotsur) zu fungieren und jeden Tag vor der Schule mit ihrem Vater und ihrem älteren Bruder (Daniel Durant) auf dem maroden Fischerboot der Familie zu arbeiten. Als sich Ruby eine einmalige Chance anbietet, ist sie hin- und hergerissen zwischen den Verpflichtungen gegenüber ihrer Familie und dem Verfolgen ihrer eigenen Träume.

Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer zu CODA eingebunden sowie das neue „You´re All I Need to Set By“- Lyric Video eingebunden.

Neue Folgen stehe bereit…

Neben dem Neustart von CODA stehen ab sofort auch neue Folgen weiteren Serien bereit. Ted Lasso Fans werden sich sicherlich über Folge 204 „Glockengesang“ freuen. Es ist Weihnachten in Richmond. Rebecca beauftragt Ted mit einer geheimen Mission, Roy und Keeley suchen nach einem Wunder und die Familie Higgins öffnet die Tür zu ihrem Zuhause.

Spannend wird es auch beim Staffelfinale zu „Home Before Dark – Staffel 2“. Endlich erhalten Matt und Hilde Antworten. Die Liskos versuchen, die Stadt zu überzeugen, sich ihrem Kampf anzuschließen.

Zudem erwarten euch neue Folgen zu „Schmigadoon!“ und „Mr. Corman“.