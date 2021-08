Die meisten Smartwatches, die mit Android-Smartphones kompatibel sind, bieten in der Regel auch eine Unterstützung für Apples iOS-Plattform, das könnte sich bald ändern. So hat Samsung mit seiner Galaxy Watch4 Serie die Unterstützung für iOS still und leise eingestellt.

Galaxy Watch4 und Watch4 Classic unterstützen kein iOS

Wenn man sich die technischen Daten der Galaxy Watch4 ansieht, wird man feststellen, dass die Kompatibilitätsliste etwas vermissen lässt. Das eklatante Versäumnis? Den Galaxy Watch4 Modellen fehlt die iOS-Unterstützung komplett, ein Detail, das Samsung gegenüber ArsTechnica bestätigte und gleichzeitig erklärte, dass die Änderung keine Auswirkungen auf ältere Galaxy Smartwatches hat.

Mit anderen Worten: Samsung wird die iOS-Kompatibilität bei seinen Tizen-Produkten beibehalten, was beim neuen Wear OS nicht der Fall sein wird. Die Galaxy Watch4 und die Galaxy Watch4 Classic sind die ersten Galaxy-Smartwatches, die mit dem Betriebssystem Wear OS laufen, das Samsung gemeinsam mit Google entwickelt hat.

Ebenfalls gestrichen wurde die Unterstützung für Android 5.0-Smartphones, wobei die neue Mindestanforderung Android 6.0 ist. Zudem müssen die Google Mobile Services – Play Services und der Play Store – dank des neuen Wear OS-Kerns auf dem Gerät installiert sein.

Es ist schon verwunderlich, dass Samsung eine Smartwatch baut, die es theoretisch mit der Apple Watch aufnehmen könnte, doch gleichzeitig versäumt, potenzielle Kunden aus dem iOS-Lager abzuholen. Natürlich ist hier die Apple Watch beliebter, dennoch gibt es sicher einige, die auch die neue Uhr von Samsung ausprobieren wollen und womöglich zufrieden sind.