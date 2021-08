Für kurzem hat Apple die Beta 5 zu macOS Monterey für Entwickler zum Download bereit gestellt. Neue Funktionen wurden in dieser Beta augenscheinlich nicht implementiert, dafür zeigt sich, dass Apple an aktualisierten Icons für iWork arbeitet. Die Icons werden unter anderem für das Zusammenspiel mit anderen Apps (z.B. für Links in iMessage) verwendet.

macOS Monterey Beta 5 enthält neue iWork-Icons

Die Kollegen von Macrumors könnten der macOS Monterey Beta 5 neue iCons für iWork und somit für Pages, Numbers und Keynote entnehmen. Auch wenn die Icons nur in einer geringen Größe und niedrigen Auflösung vorliegen, ist zu erkennen, dass sie eine Mischung aus einem flachen Design, den iWork-Icons von iOS sowie den aktuellen iWork-Icons von macOS sind.

Es ist damit zu rechnen, dass Apple rund um die Freigabe von macOS Monterey auch ein Update für Pages, Numbers und Keynote veröffentlicht wird. Dieses wird dann die neuen Icons enthalten. Bleibt abzuwarten, ob Apple auch für iOS 15 aktualisierte iWork-Icons zur Verfügung stellen wird.