Wir starten in das sonnige Wochenende und blicken auf die tagesaktuellen Amazon Blitzangebote. Das Motto lautet „Angebote: Jeden Tag neue Deals – stark reduziert. Entdecken Sie Blitzangebote, Angebote des Tages, Schnäppchen, Deals und Coupons. Angebote gelten solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht. Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote. Neu: Kein Angebot mehr verpassen. Auf Ihrem PC oder dem Smartphone Benachrichtigungen erhalten sobald ein bestimmtes Angebot startet. So funktioniert’s. In Kürze startende Angebote werden mit 8 Stunden Vorlauf angezeigt – ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.“

Angebote des Tages

Angebot Philips Hue White E27 LED Lampe Doppelpack, dimmbar, warmweißes Licht, steuerbar via App,... Einfache Einrichtung per Bluetooth: Hue Lampe eindrehen, Hue Bluetooth App downloaden und bis zu 10...

Erleben Sie warmweißes Licht und verleihen Sie Ihrem Raum durch stufenloses Dimmen das gewünschte...

Angebot Gardena smart Water Control: Intelligenter Bewässerungscomputer mit smart App steuerbar,... Zuverlässiges Bewässern: Automatische Bewässerung per smart App, dank bewährter Ventiltechnik...

Messdaten überall parat: Fügt sich perfekt in Ihr GARDENA smart System Set ein und überträgt die...

Angebot MIYO Starter Set: Smart Home Garten-Bewässerung, steuert automatisch Deine Rasenbewässerung,... INTELLIGENTE STEUERUNG: MIYO gibt deinen Pflanzen Wasser, wenn sie es brauchen und nicht wie sonst...

SMART GARDEN: MIYO optimiert den Wasserverbrauch Deiner Pflanzen abhängig von Feuchtigkeit,...

GARDENA smart Irrigation Control Sensor Set: Die smart Irrigation Control Steuerung, der smart... Der smart Sensor lässt sich überall im Garten oder in Pflanzgefäßen auf der Terrasse oder dem...

Die smart Irrigation Control Bewässerungssteuerung steuert vorhandene Bewässerungsanlagen mit...

Angebot Apple AirTag Anhänger - Sonnenblume Dieser leichte, robuste Anhänger ist aus Polyurethan und befestigt dein AirTag sicher an deiner...

Er passt perfekt um dein AirTag, damit es sicher sitzt und du den Gegenstand im Auge behalten...

Angebot Soundcore Life P2 Bluetooth Kopfhörer, Wireless Earbuds mit CVC 8.0 Geräuschisolierung für... 4 MIKROFONE: Deine Earbuds sind mit jeweils zwei integrierten Mikrofonen ausgestattet, die dank cVc...

FANTASTISCHER SOUND: Deine Life P2 Bluetooth Kopfhörer haben ab jetzt nagelneue...

Angebot TORRAS für iPhone 11 Hülle (Ultra Dünn) mit (2 Stück Schutzfolie), Seidig Glatt Mattem Finish... 【Ultra Dünn Wie Ohne Hülle】Du hast bereits ein großes iPhone, warum nicht eine ultradünne...

【Warum wählen Sie Ultradünn Case】Die iPhone 11 case ist sehr leicht und dünn, damit es leicht...

Angebot EZVIZ 1080P WLAN IP Kamera mit Zwei-Wege-Audio, Innen schwenkbare Überwachungskamera mit... 🎉1080P FHD & intelligente Nachtsicht: Alle Details auf einen Blick in 1080P. Dank der neuen Smart...

🎉360° Abdeckung mit Pan & Tilt: Mit einem Weitwinkel-Objektiv und einem bidirektionalen...

Angebot SanDisk Extreme microSDXC UHS-I Speicherkarte 400 GB + Adapter (Für Smartphones, Actionkameras und... Die SanDisk Extreme micro SD Card ist ideal geeignet für alle Android Smartphones, Tablets,...

Eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 160 MB/s und Schreibgeschwindigkeit von bis zu 90 MB/s...

Angebot SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash-Laufwerk 512 GB (robustes und elegantes Metallgehäuse,... USB 3.0 Performance und High-Speed-Geschwindigkeiten von bis zu 150 MB/Sek.

Übertragen von Spielfilmen in voller Länge in weniger als 30 Sekunden

Angebot Amazon Basics E27 LED Lampe, 9W (ersetzt 60W), [Energieklasse A++], warmweiß, 6er-Pack Mit einer Lebensdauer von 15.000 Stunden wird diese Birne mehr als 13 Jahre lang halten (basierend...

Sofortige Helligkeit von 806 Lumen; keine Wartezeit bis zur vollständigen Helligkeit

Angebot Amazon Basics GU10 LED Lampe, Spot, 3W (ersetzt 35W), warmweiß, 10er-Pack Mit einer Lebensdauer von 15.000 Stunden wird diese Birne mehr als 13 Jahre lang halten (basierend...

Sofortige Helligkeit von 230 Lumen; keine Wartezeit bis zur vollständigen Helligkeit

Angebot Echo Dot (3. Gen.) Intelligenter Lautsprecher mit Alexa, Anthrazit Stoff Unser beliebtester smarter Lautsprecher – Jetzt mit neuem Stoffdesign sowie verbessertem...

Steuern Sie die Musikwiedergabe per Sprachbefehl – Streamen Sie Songs von Amazon Music, Spotify,...

Angebot TORRAS Crystal Clear für iPhone 12 Hülle/iPhone 12 Pro Hülle Vergilbungsfrei (Super Klar)... [Kein Vergilben] Als TORRAS' klassisches Ass transparente Hülle forschen wir ständig daran, ihr...

[Perfekte Passform & bequemer Griff] Im Gegensatz zu anderen Verbundhüllen, die sich nicht an die...

Angebot Ouwegaga Kompatibel mit AirPods Pro Hülle - Stoßfeste Silikon Case Schutzhülle [Front-LED... Perfekte Passform - Diese schützende Silikonhülle passt perfekt zu Ihrem Kompatibel mit AirPods...

Premuim Silicone - Hergestellt aus superfestem Silikon, haltbar, sicher und leicht. Die flexiblen...

Angebot elago Liquid Silicone Case Kompatibel mit iPhone 11 Pro Hülle (5,8"), Silikon Handyhülle,... 【Samtiges und Weiches Hochwertiges Silikon】 Die elago iPhone 11 Pro Hülle ist aus dem Liquid...

【Langlebiges Dreischichtige Struktur】 Liquid Silikon, Harter PC und Mikrofaserinnenfutter...

Anker PowerWave 10W Max Ladeständer (Upgrade), Qi-zertifiziertes kabelloses Ladegerät, 7.5W für... DAS ANKER PLUS: Schließe dich den über 30 Millionen glücklichen Kunden an. Lade Anker.

NEED FOR SPEED: Das hochmoderne Chipset garantiert 10W Ladungen für Galaxy und 7,5W Ladungen für...

Limxems 10W Wireless Charger Schnelles Qi Induktions Ladegerät, Kompatibel mit iPhone 12/12 Pro/12... 10W SCHNELLES AUFLADEN - Sparen Sie in Zukunft Ihre Zeit und erleben Sie die neuste Technologie....

SICHERHEIT - Unsere drahtlose Ladestation unterliegt strengsten Qualitäts- und...

Angebot CeMiKa Ersatzarmband Kompatibel mit Apple Watch Armband 38mm 40mm 42mm 44mm, Weichem Silikon... Kompatibilität: Dieses Sportersatz Armband ist kompatibel mit Apple Watch Series 6, Series 5,...

Größenhinweis: Armband Größe 38mm/40mm passt für werden 5,1"-7,1" (S/M), 5,9"-7,9" (M/L)....

Angebot TP-Link Tapo L510E smarte WLAN Glühbirne E27, dimmbar 8.7 W, kein Hub notwendig, kompatibel mit... Dimmbares Licht – Wählen Sie mit individuell einstellbarer Helligkeit die Beleuchtung, die zur...

Abläufe und Zeitpläne – Planen Sie bestimmte Zeiten zum Ein- oder Ausschalten Ihrer Glühbirnen

Angebot Echo Flex – Steuern Sie Smart Home-Geräte mit Alexa Machen Sie jeden Raum ein wenig smarter – Mit diesem Plug-in-Echo-Gerät können Sie Alexa in mehr...

Alexa hilft Ihnen gerne – Organisieren Sie Ihren Alltag und erhalten Sie Informationen. Fragen Sie...

Angebot TP-Link Kasa WLAN Smart Steckdose KP105, Smart Home WiFi Steckdose, Amazon Alexa Zubehör,... Einfache Einrichtung und Verwendung - Schnelle und einfache tägliche Einrichtung und Verwaltung...

Zugriff von unterwegs: Steuern Sie alle Geräte bequem übers Smartphone - überall und zu jeder...

Anker SoundCore Kompakter Bluetooth 4.2 Lautsprecher, 24 Stunden Wiedergabe, Intensiver Bass,... ERSTKLASSIGER SOUND: Gönn dir Musik mit starkem Stereo Sound, ermöglicht durch die...

UNGLAUBLICHE AKKULAUFZEIT: Genieße mehr als 20 Stunden Non-Stop Musik. Das entspricht 500 Liedern...

Angebot SoundPEATS Bluetooth Kopfhörer, Bluetooth 5.0 In Ear Kopfhörer Wireless Bluetooth Headset... 【800mAh Mini Ladekoffer und 2 * 43mAh Ohrhörer】Die 800mAh Portable Ladekoffer kann Ihre...

【Bluetooth 5.0 Schnellere Verbindung】Lassen sich schnell und problemlos mit jedem Gerät...

Angebot eufy Security eufyCam 2C 3+1, kabellose Überwachungskamera für draußen, 180 Tage Akkuleistung, HD... FULL HD QUALITÄT: 1080p Auflösung stellt sicher, dass jede Aufnahme kristallklar aufgezeichnet...

180 TAGE AKKULAUFZEIT: Ihre Überwachungskamera dient Ihnen nach einem Aufladen ein halbes Jahr...

Angebot eufy RoboVac 11S (Slim), mit BoostIQ, Superschlank, Starke 1300Pa Saugkraft, geräuscharmer Betrieb,... DER GANZ NEUE ROBOVAC: Rekonstruiert zum niedrigsten* (nur 72 mm hohen) RoboVac und zugleich mit...

BOOSTIQ TECHNOLOGIE: Erhöht automatisch die Saugkraft auf sehr verschmutzten oder schwer zu...

TORRAS für iPhone 12 Hülle/iPhone 12 Pro Hülle (Militär Drop Zertifiziert) Uneinnehmbar... [Echte SGS Militärschutz ohne Kompromiss] Der Rahmen dieser Hülle besteht aus hochwertigem...

[Extrem kratzfest] Die 1,2 mm Vorderkante und die 1,5 mm Kamerakante schützen vor Kratzern beim...

Angebot Anker PowerLine II USB-C auf Lightning Ladekabel MFI-zertifiziertes Schnellladekabel, kompatibel mit... DAS ANKER PLUS: Schließe dich den über 50 Millionen glücklichen Fans an. Lade Anker.

NEED FOR SPEED: Einfach an ein 20W USB-C Netzteil anschließen und den Akku deines iPhone 12 / 12...

Angebot TP-Link Tapo L530E smarte WLAN Glühbirne E27, Mehrfarbrige dimmbare alexa smarte lampe, smart home... Mehrfarbig - Gestalten Sie ganz einfach Szenarien für Ihre tägliche Routine oder Aktivitäten,...

Energiesparend- Gleiche Helligkeit mit wenigem Energieverbrauch von 8.7W im Vergleich zu der...

UGREEN Mini 20W USB C Ladegerät USB C Netzteil PD 3.0 USB C Power Adapter PPS Ladestecker... 50% kleiner mit 20W Ladeleistung: UGREEN 20W USB C Ladegerät kann Ihr iPhone 12 in nur 30 Min. von...

Universale Kompatibilität: Das USB C Netzteil ist perfekt kompatibel mit iPhone 12, 12 Mini, 12...

Angebot Anker Powerline+ II USB C auf Lightning Kabel, 90cm lang, Nylon-umflochtenes Ladekabel für iPhone... POWER DELIVERY: Unterstützt blitzschnelles Laden für iPhone 8, 8 Plus, X, XS, XR, XS Max, iPads...

ABSOLUT STRAPAZIERFÄHIG: Hält bis zu 30 Mal länger als Standardkabel und garantiert erstklassige...

Angebot Smart Steckdose funktioniert mit Apple HomeKit, meross WLAN Plug, Inteilligent Stecker, kompatibel... Siri & HomeKit:Sie können Ihre WiFi Steckdose über Siri oder ein anderes Apple HomeKit (iOS 13...

Fernbedienung: Schalten Sie WLAN Steckdose über die Meross-App von überall mit dem Internet ein /...

Angebot eufy Security Solo IndoorCam P24, 2K Überwachungskamera für Innenbereiche,... SMARTE PERSONENERKENNUNG: Der Sensor mit integrierter Personenerkennung unterscheidet mühelos...

KLAR WIE KRISTALL: 2K Klarheit sowie 1080p Auflösung (1080P mit HomeKit) stellen sicher, dass jede...

Angebot WLAN LED Nachttischlampe funktioniert mit Apple HomeKit, Meross Atmosphäre Touch-Tischlampe für... ⭐Siri & HomeKit : Meross LED Nachttischlampe kann mit Apple HomeKit (iOS 13 oder höher), Apple...

⭐Sprachsteuerung: WLAN Nachtlampe ist mit Apple HomeKit, Siri, Alexa und Google Assistant...

Angebot WLAN Outdoor Steckdose funktioniert mit Apple HomeKit, meross Smart Außensteckdose Wasserdicht,... 👍Siri & HomeKit : Meross Smart Outdoor Steckdose kann mit Apple HomeKit (iOS 13 oder höher),...

👍Geeignet für den Außen- und Innenbereich: Die HomeKit Aussensteckdose ist IP44 wasserdichtes...

Dies stellt nur eine kleine Auswahl der heutigen Amazon Blitzangebote dar. Hier findet ihr die vollständige Liste.