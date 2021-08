Apple hat ein neues Support Dokument veröffentlicht, mit dem der Hersteller auf der einen Seite ein Scanner-Problem bestätigt und auf er anderen Seite ein macOS-Update ankündigt. Darüberhinaus hält Apple ein Workaround bereit, mit dem ihr den Bug vorübergehend umgehen könnt.

Apple kündigt Bugfix-Update für Scanner-Probleme an

Mit einem kürzlich veröffentlichten Support Dokument geht Apple auf ein Scanner Problem ein. Solltet ihr beim Gebrauch eines Scanners den Fehler “Du hast nicht die notwendige Erlaubnis, um die Applikation zu öffnen“ erhalten, so ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Apple kündigt ein Softwareupdate an, mit dem die Probleme behoben werden.

Bis dahin könnt ihr folgende Schritte tätigen, um das Problem vorübergehend zu beheben: