Epic Games CEO Tim Sweeney hat tatsächlich einmal gute Worte für Apple übrig. Während der CEO regelmäßig scharfe Kritik an Apples Geschäftsmodell äußert, gibt es heute ein Kompliment. So erklärte Sweeney, dass es keinen Cloud-Anbieter mit einer besseren Datenschutzpolitik als Apple gibt.

Mit dem überraschenden Lob reagierte Sweeney auf einen Bericht, wonach Apple-Mitarbeiter intern Bedenken über die kürzlich angekündigten neuen Maßnahmen zum Schutz von Kindern geäußert haben. Dazu gehört eine Scan-Funktion, die iCloud-Fotobibliotheken auf kinderpornografische Inhalte (CSAM) untersuchen soll.

Sweeney sagte, dass der Widerstand aus Apples eigenen Reihen „keine Überraschung“ sei und erklärte:

No surprise. Apple has long made personal privacy part of its very DNA. Engineers chose to join Apple for less pay and a tougher work environment because they believe in product excellence and chose to serve on the front lines of privacy as a human right. https://t.co/fuoc4J9tkC

Angesprochen auf die Tatsache, dass Unternehmen wie Google und Microsoft bereits nach CSAM-Inhalten suchen, gab Sweeney eine brutale Bewertung beider Unternehmen ab:

Nobody thinks Google has any respect for their privacy. Nobody uses Microsoft’s consumer cloud drive product whose name I can’t even remember. But Apple is has hundreds of millions of iCloud users and is like pic.twitter.com/d2dU3RBEJJ

Auf die Frage, ob er einen Cloud-Anbieter empfehlen könne, dessen Datenschutzpolitik besser sei als die von Apple, antwortete Sweeney lediglich: „Es gibt keinen“.

There’s not.

„If we lose freedom here, there is no place to escape to. This is the last stand on earth.“

Sent from my iPhone. https://t.co/rGyQ5uzE5D

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) August 13, 2021