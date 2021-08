Nachdem es lange Zeit nur ein Gerücht war, kündigte WhatsApp vor wenigen Tagen an, dass man eine Umzugsfunktion für den Chatverlauf zwischen der Android-Version und der iOS-Version anbieten wird. Dies soll Anwendern den Umstieg von einem Ökosystem zum anderen erleichtern. Die jüngste Beta von WhatsApp für iOS hat genau diese Funktion an Bord, so dass Anwender ihren Chatverlauf vom iPhone auf ein Android-Smartphone übertragen können.

WhatsApp: Chat-Transfer von iOS zu Android in aktueller Beta möglich

Im Rahmen der Samsung Keynote kündigte WhatsApp in der vergangenen Woche an, dass man einen Chat-Transfer zwischen iPhone und Android-Smartphone ermöglichen wird. Dabei betonten die Verantwortlichen, dass man mit der Richtung iOS -> Android anfangen wird. Samsung dient hier als initialer Kooperationspartner. Hier setzt man zunächst auf die „Smart Switch“ Funktion von Samsung. Andere Hersteller werden folgen.

Ab sofort steht die WhatsApp Beta für iOS in Version 2.21.160.16 zur Verfügung. Unter Einstellungen -> Chats findet ihr dort eine neue Option namens „Chats zu Android verschieben“. Damit stoßt ihr den Prozess an.

Der umgekehrte Weg – sprich von Android in Richtung iPhone – ist aktuell nicht möglich sein. Zukünftig soll allerdings auch der Chatverlauf in die umgekehrte Richtung transferiert werden können.