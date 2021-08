Apple ist für seine umfassenden Förderprogramme bekannt. Insbesondere im Bereich der sozialen Gerechtigkeit und des Umweltschutzes hat das Unternehmen in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Heute hat Apple eine Initiative vorgestellt, die beide Bereiche miteinander verbindet.

Diese innovativen Unternehmen aus den USA arbeiten an Lösungen für die Umwelt

Apple hat heute die erste Gruppe von 15 Unternehmen in Besitz von Schwarzen und anderen People of Color vorgestellt, die im Bereich grüner Technologie und sauberer Energie führend sind und am Impact Accelerator des Unternehmens teilnehmen werden, um Chancengleichheit im Umweltsektor zu fördern. Das Programm ist Teil von Apples Racial Equity and Justice Initiative und soll dazu beitragen, systemische Hürden bei der Chancengleichheit abzubauen und gleichzeitig innovative Lösungen für die vom Klimawandel am stärksten betroffenen Communitys zu fördern.

Die ausgewählten Unternehmen nehmen an einem maßgeschneiderten Training teil und haben Zugang zu Apple-Experten. Im Anschluss an das dreimonatige virtuelle Programm wird für die Teilnehmer die Möglichkeit geprüft als Zulieferer für Apple tätig zu werden, während das Unternehmen daran arbeitet bis 2030 über alle Tätigkeitsbereiche, die Zuliefererkette und den Produktlebenszyklus hinweg klimaneutral zu werden.

Nachfolgend eine Zusammenfassung der 15 geförderten Unternehmen, die mitunter sehr vielversprechende Konzepte verfolgen:

BlocPower – Klimatechnik

BlocPower hat sich zum Ziel gesetzt, amerikanische Städte grüner, intelligenter und gesünder zu machen, indem das Unternehmen veraltete, ineffiziente Gebäude mit modernen Strukturen ausstattet.

Mosaic Global Transportation – Transport

Mosaic Global Transportation hat sich auf Mitarbeiter-Shuttleservices, Pendlerdienste sowie das Tagungs- und Veranstaltungsbusiness spezialisiert.

Volt Energy Utility – Solarenergie

Volt Energy Utility entwickelt, finanziert und betreibt Solarprojekte im Versorgungsbereich für private und öffentliche Kunden. Eines der einzigartigen Angebote des Unternehmens ist das Environmental Justice Power Purchase Agreement, das als Finanzierungsquelle für verschiedene Programme dient, die die Vorteile sauberer Energie auf unterversorgte Communitys und Bevölkerungsgruppen ausweiten sollen.

Bench-Tek Solutions – Fertigung

Bench-Tek Solutions ist ein im Silicon Valley ansässiges Fertigungsunternehmen, das sich auf die Herstellung von Labor- und Industriewerkbänken spezialisiert hat. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung ergonomischer und umweltfreundlicher Möbel für verschiedene Arten von Arbeitsplätzen.

GreenTek Solutions – Recycling

GreenTek Solutions hat sich der Wiederverwendung, Aufarbeitung, dem Recycling und der Wiederverwertung von Technologieprodukten verschrieben

Diversified Chemical Technologies, Inc. – Sicherheit von Chemikalien

Diversified Chemical Technologies, Inc. ist ein Technologie-, Spezialchemie- und Dienstleistungsunternehmen.

Oceti Sakowin Power Authority – Saubere Energie

Die Oceti Sakowin Power Authority ist eine unabhängige, gemeinnützige staatliche Einrichtung, die von sechs Sioux-Stämmen gegründet wurde, um gemeinsam die stammeseigenen erneuerbaren Energieressourcen zu entwickeln, indem sie Stromerzeugungs- und -übertragungsanlagen für den Großhandel finanziert, entwickelt, baut und betreibt.

Vericool, Inc. – Verpackung und Versand

Vericool ist ein Unternehmen, das sich auf die Herstellung nachhaltiger, umweltfreundlicher Verpackungen spezialisiert hat, die geschäumtes Polystyrol (EPS) und andere erdölbasierte Verpackungen aus Schaumstoff für Paketsendungen ersetzen können.

Dunamis Clean Energy Partners – Umweltlösungen

Dunamis Clean Energy Partners ist ein Technologie-, Produktions- und Ingenieursunternehmen, das sich auf Energieeffizienz und Lösungen bei Umweltdienstleistungen konzentriert.

VMX International – Umweltdienstleistungen

Als Umweltdienstleister bietet VMX International Services in den Bereichen Abfallentsorgung, Recycling, Regulierung und Projektmanagement für Behörden, Gewerbe, Industrie und Bauwesen in den USA und Kanada an.

Argent Associates – Technologie-Beratung

Argent Associates hat sich durch die Entwicklung innovativer Lösungen für die Lieferkette einen Namen gemacht und gleichzeitig sein Engagement für den Umweltschutz beibehalten.

Inspectorio – Lösungen im Bereich Lieferketten

Inspectorio bietet eine Cloud-basierte SaaS-Lösung, die sich auf die Erstellung dynamischer und risikobasierter Qualitäts- und Compliance-Programme konzentriert, mit dem Ziel, eine vernetzte, nachhaltige und transparente Lieferkette aufzubauen.

Group O – Verpackungsvertrieb

Group O ist ein Verpackungsvertrieb, der einige der größten Marken der Welt beliefert und den Betrieb optimiert, um den Abfall zu reduzieren.

RFG-MPW Environmental & Facility Services – Industrielle Reinigung

RFG-MPW ist der führende Anbieter von integrierten, technologiebasierten Dienstleistungen in den Bereichen industrielle Reinigung, Gebäudemanagement, Wasseraufbereitung, Containermanagement und beim Umweltschutz in Nordamerika.

L2S Engineering, LLC – Ingenieurbüro

L2S Engineering, LLC ist ein von Frauen geführtes Ingenieurbüro für Mechanik, Elektro- und Sanitärtechnik, das seine Dienstleistungen in mehreren Bundesstaaten anbietet.