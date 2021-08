An dieser Stelle hätten wir euch gerne darüber informiert, dass Apple Fitness+ bei uns in Deutschland startet. Dies ist nach wie vor leider nicht der Fall, so dass der Apple Fitness-Service aktuell nur in einer Handvoll Ländern erhältlich ist. In diesen baut Apple das Angebot nun weiter aus und hat ein neues „Time to Walk or Push“-Workout mit Paralympics-Athlet Kurt Fearnley veröffentlicht.

Neues „Time to Walk or Push“-Workout mit Paralympics-Athlet Kurt Fearnley

Abonnenten von Apple Fitness+ steht ab sofort ein neues Workout auf der Apple Watch zur Verfügung, bei dem euch Paralympics-Goldmedaillengewinner Kurt Fearnley zu einem Spaziergang oder einer Rollstuhlfahrt mitnimmt.

Kurzum: Apples wachsende Serie von Audio-Workouts „Time to Walk“ hat jetzt eine „Time to Walk or Push“-Episode erhalten. Die neue 39-minütige Folge wurden von dem australischen Rollstuhlfahrer Kurt Fearnley im Vorfeld der Tokyo 2020 Paralympics aufgezeichnet.