Apple hat soeben die Beta 6 zu iOS 15, iPadOS 15 und tvOS 15 für eingetragene Entwickler zum Download bereit gestellt. Wie nun bekannt wird, wird Apple die Einführung der Funktion „SharePlay“ verzögern.

Für uns gehört die Funktion „SharePlay“ zu den größten Neuerungen, die iOS 15 und Co. mit sich bringen. Umso ernüchterner ist es, dass Apple diese Neuerung verzögert. SharePlay in iOS 15 wird von Apple wie folgt beschrieben

Nutzer:innen können jetzt mit SharePlay Erlebnisse teilen, während sie mit Freund:innen über FaceTime verbunden sind, beispielsweise gemeinsam Songs mit Apple Music hören, eine Fernsehsendung oder einen Film synchron ansehen oder ihren Bildschirm teilen, um zusammen Apps anzusehen. SharePlay funktioniert auf iPhone, iPad und Mac und mit der geteilten Wiedergabesteuerung kann jede:r in einer SharePlay Session die Wiedergabe starten, pausieren oder vorwärts springen. SharePlay lässt sich sogar auf Apple TV ausweiten, sodass Nutzer:innen Sendungen oder Filme auf einem großen Bildschirm betrachten können, während sie über FaceTime verbunden sind und es hält die Wiedergabe für alle synchron. Disney+, ESPN+, HBO Max, Hulu, MasterClass, Paramount+, Pluto TV, TikTok, Twitch und viele andere integrieren SharePlay in ihre Apps – und schaffen damit völlig neue Möglichkeiten, sich zu verbinden.

Wie eingangs erwähnt, steht ab sofort die Beta 6 zu iOS 15 und Co. als Download bereit. Begleitet hat Apple das SahrePlay Development Profile veröffentlicht und informiert wie folgt

SharePlay wurde für die Verwendung in den Entwickler-Beta 6 Versionen von iOS 15, iPadOS 15 und tvOS 15 deaktiviert und wird in der kommenden Beta 6 Version von macOS Monterey deaktiviert. SharePlay wird auch für die Verwendung in den ersten finalen Versionen im Herbst dieses Jahres deaktiviert. SharePlay wird für zukünftige Entwickler-Betaversionen wieder aktiviert und wird im Laufe dieses Herbsts in Software-Updates veröffentlicht. Ihr Team kann die SharePlay-Unterstützung für Ihre Apps weiter entwickeln, indem es dieses Entwicklungsprofil installiert.