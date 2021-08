In den letzten Jahren hat sich Apple bevorzugt den Monat September ausgesucht, um neue iPhone-Modelle auf den Markt zu bringen. Im letzten Jahr verschob sich das Ganze aufgrund der aktuellen Pandemie – dieses Jahr soll der ursprüngliche Termin im September wieder zurückkehren. Geht es nach Wedbush-Analyst Daniel Ives, wird Apple die neuen iPhone 13 (Pro) Modelle in der dritten Septemberwoche vorstellen. Zudem erwartet er eine 1TB Speicheroption für die iPhone 13 Pro Modelle.

iPhone 13 Terminspekulation

Wedbush-Analyst Daniel Ives hat die Glaskugel poliert und seine Quellen in der Zulieferkette befragt. Das Ergebnis können wir in einer neuen Investoren-Notiz begutachten, in der es heißt:

„Unsere jüngsten Überprüfungen der Lieferkette in Asien für das 2. Halbjahr haben ergeben, dass zwischen 130 Mio. und 150 Mio. iPhones gebaut werden. Das iPhone 13 scheint 35 Prozent bis 45 Prozent der iPhone-Produktion im 3. Quartal ausmachen zu können, was uns zuversichtlich stimmt, dass der Zeitpunkt der Markteinführung im Jahr 2021 „normal“ sein wird. Aus zeitlicher Sicht glauben wir, dass der Launch des iPhone 13 für die dritte Septemberwoche geplant ist.“

Der wahrscheinlichste Termin für die Vorstellung des iPhone 13 wäre demnach der 14. September, da Apple seine Events gerne auf einen Dienstag legt.

1TB-Speicheroption für das iPhone 13 Pro (Max)

Ives hält auch die Information bereit, dass es eine 1 TB-Speicheroption für die iPhone Pro Modelle geben wird. Eine 1TB-Kapazität wäre das Doppelte des aktuellen Höchstangebots von 512 GB für das iPhone 12. Wenn tatsächlich die Kamera-Upgrades in diesem Jahr im Mittelpunkt stehen, wie es für die Pro-Modelle erwartet wird, dann wäre das Angebot von mehr Onboard-Speicher eine willkommene Ergänzung.