Vodafone hat heute zwei TV-spezifische Pressemeldungen veröffentlicht. Auf der einen Seite hat das Düsseldorfer Unternehmen bekannt gegeben, dass die Partnerschaft mit der Mediengruppe RTL Deutschland ausgebaut wird und auf der anderen Seite wurde bekannt gegeben, dass der neue TV-Sender BILD im Kabel-Netz von Vodafone verfügbar sein wird.

Vodafone und RTL weiten Partnerschaft aus

Vodafone baut die bestehende Mediathek mit RTL-Inhalten deutlich aus und integriert das vielfältige Angebot noch tiefer als bisher in GigaTV. Bis zu 30 Tage nach Ausstrahlung werden die Inhalte aus dem linearen Senderangebot noch per Stream aus dem Internet auf Vodafones TV- und Entertainment-Plattform zu sehen sein. Hit-Formate wie die Live-Shows von „Let’s Dance“ oder tägliche Serien wie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ wird es künftig auch in UHD-Qualität auf Abruf geben.

Darüber hinaus stehen den Kunden bundesweit insgesamt zwölf RTL Pay- & Free-TV Sender zur Verfügung. So werden künftig im gesamten Kabel-Netz und über die Over-the-Top Angebote die Free-TV HD-Sender RTL HD, VOX HD, NITRO HD, ntv HD, SUPER RTL HD, RTLplus HD, RTLZWEI HD, die SD-Sender VOXup und TOGGOplus sowie die Pay-TV Sender RTL Crime HD, RTL Living HD und GEO Television HD mit der Buchung des entsprechenden Programmpakets für Vodafone-Kunden verfügbar sein.

Ein wesentlicher Teil der Vereinbarung ist die Integration von TVNOW Premium als App auf GigaTV ab 2022. Durch die Integration erhalten die heute rund eine Million GigaTV-Kunden einen komfortablen Zugang zu den vielfältigen und einzigartigen Inhalten des führenden deutschen Streaming-Dienstes TVNOW.

Vodafone speist TV-Sender BILD ab sofort ins Kabel-Netz ein

Der ein oder andere wird bereits mitbekommen haben, dass der neue TV-Sender BILD offiziell am Sonntag, den 22. August 2021, startet. Los geht es um 09:00 Uhr.

Der neue TV-Sender wird dann die Zuschauer mit spannenden Live-Talks sowie Reportagen und Dokumentationen versorgen. „Breaking News“ informieren die Zuschauer bei aktuellen Ereignissen.

Das Vollprogramm von BILD wird aus einer TV-Unit in der WeltN24 GmbH produziert und verantwortet, in der Axel Springer die Fernseh-Aktivitäten für WELT, BILD und N24 Doku bündelt. Im Kabel-Netz von Vodafone ist BILD auf folgenden Programmplätzen zu finden: